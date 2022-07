Elettra Lamborghini sconvolge i fan, ha il polso tumefatto e lividi ovunque. Che succede? FOTO

La cantante si è mostrata sui social non in perfetta forma fisica, qualcosa non va come poi ha spiegato lei stessa tramite le stories Instagram.

Orecchie puntate sul nuovo successo discografico che è stato fatto uscire nelle scorse ore e che sta già riscuotendo grandissimo successo tra i fan di Elettra Lamborghini. ‘Caramelo’ è come lei, una melodia dolcissima, sensuale e calda che profuma di estate caraibica.

Eppure la cantante ed opinionista non se la sta proprio passando troppo bene in queste settimane, sui social si è mostrata con il polso tumefatto e pieno di lividi. Un’immagine che ha fatto preoccupare non poco tutti i suoi ammiratori che si sono subito chiesti che cosa le fosse accaduto di cosi grave. La spiegazione l’ha data però lei per smorzare ogni sospetto legato a cadute a terra o altro.

Elettra Lamborghini sta provando a togliere i tatuaggi, ma a che costo?

L’ereditiera sul corpo ha moltissimi tatuaggi, alcuni fatti quando era ancora giovanissima e incosciente di ciò che voleva realmente. Ora le sembrava quindi giunto il momento di togliere quelli che per lei non avevano più nulla a che fare con la sua vita, come quelli sul polso che si vedono meglio di altri quando si esibisce e gesticola.

Ha deciso quindi di ricorrere al dermatologo e dire addio ai vecchi tatuaggi. Qualcosa però è andato storto, l’operazione di rimozione sembra essersi rivelata più complicata del previsto.

Elettra addio ai tatuaggi, qualcosa però non torna. Che dolore!

Nello specifico Elettra sta provando a togliere tre tattoo, ovvero sul polso un pesce colorato e la scritta Karack (il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa) e quello dietro il braccio che racconta la dedica a Dagda, il cavallo che per diversi anni le fece avere paura di cavalcare.

La situazione però sembra complicata e si fatica a rimuoverli a dovere. Ecco cosa ha rivelato ai fan che la seguono sui social:

Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca***e di prima. Non so che dire, non si tolgono!

Per questo ha consigliato ai fan di pensarci bene prima di andare a fare un disegno sulla pelle, eliminarlo poi è una scommessa che non si è certi di poter vincere sempre.

Invece non toglierà mai altri tatuaggi che ha stampati sul corpo. “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia” ha precisato a chi le chiedeva delucidazioni in merito. Quello è il suo marchio di fabbrica e non si toglie!