Nunzia De Girolamo, il panorama da urlo: il primo piano che ti lascia senza fiato. UNICA – Foto

Nunzia De Girolamo stupisce sempre i fans: gli scatti che condivide sono meravigliosi. Poco fa, la conduttrice ha fatto sognare il web.

‘Ciao Maschio’ è stata una piacevole sorpresa della nostra televisione: l’innovativo format, guidato dalla bellissima Nunzia De Girolamo, ha raggiunto vette inimmaginabili dal punto di vista degli ascolti. Nonostante sia stato lanciato in seconda serata, lo share è stato sempre ottimo e non a caso la Rai non ha voluto fermare il tutto dopo soltanto una singola edizione.

Nunzia, dicevamo, è una donna molto bella e seducente. La nativa di Benevento, da diversi mesi, sta conquistando anche il mondo dei social network a suon di scatti prorompenti e disarmanti in cui mostra tutto il suo fascino e il suo fisico. Proprio in questa caldissima giornata di fine luglio, la 46enne ha sorpreso i fans con una meravigliosa fotografia piazzata tra le stories.

Nunzia De Girolamo, panorama da urlo: primo piano spaziale

Nunzia De Girolamo, nel pomeriggio, si è rilassata tantissimo da un grande esperto di benessere, estetica e salute. La conduttrice campana ha voluto immortalare il tutto con uno scatto pubblicato tra le sue stories di Instagram. La fotografia è molto particolare e la 46enne abbaglia tutti con la sua strepitosa bellezza.

Come se non bastasse, l’ex Ministro ha sfoderato il suo sorriso contagioso: difficile staccare gli occhi dalle sue magnifiche labbra. Il primo piano mantiene inchiodati i fans agli smartphone: è quasi impossibile staccarle gli occhi di dosso.

La De Girolamo, spesso e volentieri, offre una panoramica del suo fisico presentandosi con abiti spettacolari e vestitini cortissimi. Una cosa è certa: la conduttrice non delude mai le aspettative dei fans e ogni suo singolo contenuto ottiene sempre un ottimo riscontro.