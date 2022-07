Il Volo ha fatto insorgere i fan, arriva la notizia struggente che nessuno si aspettava

Il trio canoro per la prima volta dalla sua formazione ha fatto arrabbiare molti fan italiani, la notizia non è stata presa nel migliore dei modi.

La vittoria sul palco di “Sanremo” nel 2015 li ha consacrati a tutti gli effetti idoli internazionali della musica moderna, portando alla ribalta brani di repertorio della canzone italiana amatissimi da tutti. Il Volo è stato anche il primo gruppo italiano ad aver firmato un contratto diretto con la Geffen, la major statunitense più ambita di tutte su larga scala.

I ragazzi non si fermano un istante tra tournée ed eventi in giro per il mondo, anche se in questi mesi si stanno concentrando con il tour italiano in giro per stadi e teatri della Penisola, che va a coprire quello programmato ma saltato del 2020 e 2021 a causa del Covid-19.

Peccato che però in questi giorni siano molti i fan del trio ad essere insorti sui social, una decisione presa dai tre componenti sembra non essere stata molto gradita dal pubblico di ammiratori. Vediamo di cosa si tratta.

Il Volo ha confermato tutto, la notizia arriva così

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone si sono esibito ieri 28 luglio ad Agrigento prima dello stop estivo dedicato alle vacanze. Una lunga pausa prima dei prossimi concerti in programma per il 2 settembre a Brescia ed il 3 (settembre) a Vicenza.

Tutto già programmato da mesi ma una decisione questa che ha fatto arrabbiare non pochi fan del gruppo, che hanno visto nella scelta di organizzare così limitate date una poca sensibilità verso il pubblico che li ama e che è stato costretto a non assistere ad un loro concerto live per oltre due anni a causa del Covid.

Nonostante sui social siano moltissime le lamentele pubblicate a margine dei post dei tre amici, i tenori non hanno ancora dato risposta a questi attacchi.

Molti vorrebbero una loro reazione ma al momento non è ancora stata data comunicazione di alcuna nuova data inserita in aggiunta al già fitto programma estivo. Ci saranno modifiche per l’autunno? Sono in molti a sperarlo con ansia.