Eurospin, dai primi di agosto sarà possibile: “Ci piace un sacco”. Scattano le prime prenotazioni, clienti in delirio

Finalmente da Eurospin non sarà più un sogno, tantissime novità in arrivo dai primi di agosto. I clienti non stanno più nella pelle.

L’azienda nata in Italia nel 1993 è leader tra i discount e la distribuzione alimentare. Il rapporto qualità prezzo dei prodotti venduti è notevole, ragion per cui nessuno ne riesce a fare a meno. Nel tempo, Eurospin è volato in Croazia ed in Slovenia, grazie alle idee lungimiranti delle quattro famiglie fondatrici: Barbon della trevigiana Vega, gli Odorizzi della cooperativa trentina Dao, i Mion della veronese Migross e Pozzi della lombarda Dugan.

Un successo senza precedenti che ancora oggi riesce a soddisfare milioni di clienti che ogni giorno varcano le porte dei vari punti vendita smistati in tutto il territorio nazionale. Da poche ore Eurospin ha fatto un annuncio ed i clienti non stanno più nella pelle. Ecco che cosa succede.

Sta succedendo davvero, da Eurospin si mantengono le promesse

Sembrava impossibile ed invece Eurospin ce l’ha fatta. Dai primi giorni di agosto lancerà la sua linea di abbigliamento, sono milioni i clienti che non stanno più nella pelle, un’opportunità simile è davvero imperdibile.

“Felpe, polo, shorts, sneakers e tantissimi accessori dalle calze all’intimo. Possiamo dire che l’unico imbarazzo è quello della scelta?”, la nuova linea di abbigliamento ha già conquistato tutti. Lo stile sportivo proposto da Eurospin è molto versatile e sicuramente ogni capo sarà di nicchia.

I primi commenti appaiono sui social, “Mi piace Eurospin job me” scrive una cliente, “Non avrei mai detto che l’eurospin avrebbe avuto questo stile “ risponde qualche altro.

Anche questa volta Eurospin ha fatto centro, nei vari negozi arrivano le prime prenotazioni, nessuno può rinunciare agli indumenti del supermercato di fiducia. L’azienda ha soddisfatto ancora una volta le necessità di milioni di clienti pronti ad acquistare tutti i capi Eurospin che saranno sicuramente di moda e di tendenza.