“Irresistibile” MD promuove l’offerta estiva a sorpresa: “la gente è impazzita”

La nuova offerta MD è un’irresistibile sorpresa per i più golosi: la novità estiva va a ruba essendo un’alternativa veloce e gustosa.

La catena di supermercati MD ha promosso una sorprendente alternativa che starebbe già iniziata ad andare a ruba negli store di tutta la penisola. L’obiettivo dell’offerta sarebbe quello di realizzare, nel corso dell’attuale stagione estiva, un desiderato attimo di appagamento grazie ad un originale break rivelatosi “più piacevole del previsto”.

Dopo aver ricevuto il premio di “Miglior Insegna” discount in questo 2022, l’azienda fondata a metà degli anni ’90 dal noto imprenditore Patrizio Podini, sembra vantare – al momento – un primato notevole sul territorio nazionale.

“Irresistibile” MD promuove l’offerta estiva a sorpresa: “veloce e gustoso”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cannavacciuolo e Locatelli lo fanno davvero: momento indimenticabile, emozioni travolgenti. Clamoroso

La notivà in questione è stata promossa in queste ore. Grazie ad un ultimo post condiviso sulla pagina ufficiale della catena di supermercati. Si tratta di una ricetta “veloce” e incredibilmente gustosa. Applicabile al nuovo prodotto in offerta disponibile negli store di tutta la penisola italiana.

La Pasta Frolla firmata dalla società italiana è in offerta al modico prezzo di 1 euro per confezione. E rappresenta un ottima alternativa per creare la merenda perfetta ad ogni occasione.

Gli ingredienti ideali per accompagnare la Pasta Frolla e appagare le golose aspettative dei clienti – consigliati stavolta dalla pagina Instagram della catena – sarebbero i seguenti. Ossia: crema di ricotta, fragole, un paio di foglioline di menta e granella di pistacchi.

Le richieste e gli apprezzamenti – per “una ricetta veloce e super golosa a cui non saprai mai resistere” – si sarebbero moltiplicati in poche ore dalla pubblicazione della novità proposta dall’azienda, generando in tal modo una richiesta inattesa del prodotto. Ad aggiungersi al perfetto snack estivo anche un’altra serie di gettonate iniziative apprezzate dai clienti del marchio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici” 2022 Veronica Peparini lascia dopo alcuni dissapori? Il motivo dell’addio

Fra queste si possono citare: le “tre bottiglie di Spritz collezionabili” e visionabili anche attraverso l’hashtag #midiverto sulla piattaforma social di Instagram. “Se vi capita questi sono buonissimi” ha scritto – in ultimis – un utente soddisfatto citando stavolta i nuovi gelati “Maxistecco” al gusto Pistacchio, firmati “Lettere dall’Italia”.