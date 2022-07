Il motivo dell’addio di Veronica Peparini ad “Amici” 2022 è stato svelato dalla diretta interessata, poi il retroscena che nessuno si aspettava.

L’insegnante di danza Veronica Peparini ha ufficialmente scelto di abbandonare lo storico talent show di Canale 5 per la prossima edizione che avrà inizio dal prossimo settembre 2022. Dopo una prima reazione di stupore da parte dei telespettatori – il motivo della sua scelta è stato condiviso in rete dalla diretta interessata.

A poco più di un mese dall’incipit del ventiduesimo appuntamento con “Amici – di Maria De Filippi” ben due membri del corpo docenti della trasmissione avrebbe deciso di abbandonare improvvisamente il quotato format Mediaset.

Oltre alla ballerina e coreografa cinquantunenne, di origini romane, si unisce al triste addio anche l’amica e collega Anna Pettinelli. Eppure, dietro alla reali motivazioni di tale netta decisione, pare vi siano dei trascorsi rimasti a lungo sotto le righe. Alcuni colleghi della ballerina avrebbero risposto alla sua dichiarazione di addio, argomentando più dettagliatamente la vigente situazione.

“Amici” 2022 Veronica Peparini lascia dopo alcuni dissapori? Il motivo dell’addio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beatrice Borromeo, confessione sul rapporto con Casiraghi: il talento del marito la manda in estasi

Se la coreografa aveva ammesso di sentirsi: “gratificata di questo periodo intenso“. E di voler, nel frattempo, guardare avanti “con passione“. Quel che segue sarà un tentativo di voler indagare più a fondo le sue motivazioni.

Sul profilo di Amedeo Venza è apparsa una curiosa IG stories. In cui sostiene che vi siano dei retroscena relativi ad alcuni “malumori” legati alla sua futura assenza. Eppure, a rispondere ancor più nel dettaglio alle domande affacciatesi in rete riguardo alla definitiva decisione della Peparini – in questi minuti – è apparso anche un ultimo intervento dell’artista sul suo profilo Instagram. La coreografa risponde a tali supposizioni. Forse desiderando chiarire una volta per tutte quali siano le sue intenzioni.

“Ho sempre scelto di mettermi in gioco” ha scritto un’ora fa l’amante della danza a tutto tondo, lasciando riemergere la necessità di essere pronta a lasciarsi pervadere da nuovi stimoli nella sua vita presente.

Infine, danzando sulle evocative note di “Nostalgia” – canzone firmata da Blanco e che lei non dimenticherà di citare affettuosamente in didascalia – Veronica dedica i sentimenti legati alla sua nuova ispirazione a ciascuno dei suoi sostenitori. La brillante coreografa sembra adesso guardare verso un futuro diverso. Lontano da quella che è stata la sua casa per moltissimi anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Guardate i miei progressi fisici, prima che venga tutto distrutto” Shaila Gatta annuncia il suo “dramma” – FOTO

Un futuro però che non mancherà di essere degno del suo talento e del suo amore verso la disciplina della danza, che l’ha resa negli anni un punto di riferimento in tutta la penisola italiana. Per moltissimi artisti, attivi nel panorama della musica, oltre che per il suo da sempre affiatato pubblico.