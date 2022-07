Romina Carrisi si scopre in spiaggia e spunta il pancino sospetto. Dolce attesa? È proprio lei che spiega come stanno le cose

Il suo nome già dice tutto e non ha bisogno di presentazioni. Porta il notissimo cognome del padre ed il nome della madre a suggellare un’unione che anche se oggi è finita per un figlio resta indelebile. Parliamo di Romina Carrisi, la più giovane dei figli di Romina Power ed Al Bano Carrisi.

La giovane si è saputa ritagliare uno spazio tutto suo in tv. L’abbiamo vista come ospite fisso nel salotto di Serena Bortone nella scorsa edizione di “Oggi è un altro giorno” componendo la squadra che la giornalista ha sempre chiamato “affetti stabili”. Proprio qui la giovane Carrisi ha trovato l’amore.

Il fortunato è Stefano Rastelli, uno dei registi del programma della Bortone, affascinante 52enne che pare abbia conquistato il cuore della giovane nonostante la differenza d’età. Ora che è tempo d’estate Romina si spoglia e mostra a tutti il pancino sospetto. Novità in arrivo?

Romina Carrisi ed il pancino sospetto: lei spiega tutto – FOTO

Grazie a Stefano Rastelli Romina Carrisi sembra aver ritrovato il sorriso. Bella, solare ed entusiasta come non la si vedeva da tempo. La 35enne tramite Instagram si mostra davvero rinata e scavando bene nei suoi contenuti si nota come, anche se in modo defilato, sia uscita allo scoperto con il fidanzato regista.

I due avrebbero una relazione da un po’ di tempo, li separano 16 anni di età ma per loro non è affatto un problema. Qualche giorno fa, Romina ha stupito tutti. In spiaggia per una giornata di relax e tintarella, con una foto ha attirato gli occhi di mezza Italia.

Cappello in paglia, occhiali da sole, camicetta legata e apertura profonda che lascia ben vedere il decolleté ed un pancino sospetto. Romina ha qualcosa da dirci? Ci sono già novità in corso con il suo fidanzato? La risposta arriva nella didascalia a corredo dello scatto direttamente da lei.

“L’accessorio più glam dell’estate 2022? La pancetta 🤟🏻” ammette la figlia più giovane di Romina ed Al Bano. Non è come hanno pensato in molti all’inizio. Proprio lei infatti, ha spiegato che per anni la pancetta ha rappresentato la sua più grande nemica, da nascondere e di cui vergognarsi, ora, invece, non è più un ostacolo e la mostra con ironia.