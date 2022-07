Federica Panicucci e la fine della sua relazione: rompe il silenzio, accade l’impensabile

Federica Panicucci è da giorni al centro dei riflettori. Partita per le vacanze senza il compagno, sale l’ansia dei fan, nel timore che sia tutto finito. La conduttrice rompe il silenzio.

Sono giorni di ansia per i fan di Federica Panicucci. La nota conduttrice toscana ha allarmato il pubblico: sui social si è mostrata in vacanza senza il compagno Marco Bacini.

L’amata conduttrice ha staccato la spina dopo la chiusura della stagione di Canale 5, rilassando alle Maldive: tra panorami mozzafiato e bevute con le amiche, del compagno – e tra l’altro futuro sposo, visto che sarebbero prossimi alle nozze – nemmeno l’ombra.

E così si sono diffuse supposizioni di una presunta fine tra i due. Dopo giorni e giorni in cui si è mostrata sola, la conduttrice ha spezzato il silenzio, mettendo le cose in chiaro. Accade l’inaspettato.

Federica Panicucci e la fine della sua relazione: cosa sta succedendo

Attivissima su Instagram, Federica Panicucci ha spezzato il silenzio facendo chiarezza su cosa stia davvero succedendo con il suo compagno.

In primo luogo è emerso come in realtà sia volata alle Maldive non solo per riposarsi, ma anche per lavorare: sembra infatti essere nel cast di “Back To School”. In merito a questo nuovo e importante impegno la conduttrice non ha potuto dire molto, ma una cosa l’ha potuta svelare.

Ritornata in Toscana, si è subito mostrata sorridente al fianco del suo Marco, mettendo a tacere qualsiasi voce su una presunta crisi. Anzi i due sembrano essere molto affittati.

I fan non hanno potuto che gioire di questa smentita di Federica: a volte i social possono portare a fare supposizioni errate e la conduttrice ha dato una risposta ai rumors senza particolari commenti, ma postando uno scatto con il futuro marito: a volte le immagini dicono di più delle parole.