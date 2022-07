Pier Silvio Berlusoni, nella sua vita un’altra donna e non è Silvia Toffanin

Alcune recenti voci hanno affermato che Silvia Toffanin non sarebbe l’unica donna per Pier Silvio Berlusconi. Molto strano, dato che tra i due non c’è mai stata aria di crisi. Ecco svelata la verità.

Procede a gonfie vele il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, che dal 2002 formano una delle coppie più salde della TV.

Il rapporto di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, tra amore e lavoro

Un legame che non è solo sentimentale, ma forte anche di un sostegno reciproco nell’ambito lavorativo, dato che il figlio di Silvio Berlusconi è il vicepresidente di Mediaset .

La conduttrice è il volto e l’anima di una delle trasmissioni più amate di Canale 5, la seguitissima Verissimo. Arriva al timone del noto programma pomeridiano nel 2006 e da quel momento trionferà con ascolti record, che riusciranno a garantirle grandi passi avanti per la sua carriera. La Toffanin ha raccontato di come la sua famiglia sia affiatata. La coppia ha due figli, il primo nato nel 2010 e la seconda nel 2015. Più volte la donna ha affermato, inoltre, di quanto Silvio Berlusconi sia un nonno presente e affettuoso nei confronti di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, i suoi bimbi.

Nessuna crisi, ma solo affetto e rispetto per un’altra importantissima donna

Pier Silvio, però, ha avuto anche un’altra importante storia in passato. Stiamo parlando di quella con Emanuela Mussida , dalla quale ha avuto la sua primogenita Lucrezia Vittoria.

Alla fine della loro relazione, i due hanno saputo mantenere buoni rapporti. Anche lei ha voltato definitivamente pagina e ora vive felicemente in Toscana.

Ha da tempo intrapreso una nuova relazione con un avvocato, dal quale ha avuto un’altra figlia e in campo lavorativo ha lasciato le passerelle per dedicarsi ad attività imprenditoriali; inoltre ha fondato una Onlus per sostenere gli animali e i cuccioli in difficoltà.

Il legame con la ex modella è fondato su una solida base di affetto reciproco, tanto che le due famiglie si frequentano assiduamente senza alcun tipo di problema. Nonostante questo non sia proprio un periodo fortunato per le coppie, tra la Toffanin e Berlusconi non c’è alcuna aria di crisi, anzi.