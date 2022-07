Al Bano ha catalizzato i riflettori con una decisione inaspettata. Il cantante, tra i più amati sulla scena musicale, ha lasciato di stucco con un annuncio clamoroso.

Pezzo da novanta della musica, Al Bano ha conquistato intere generazioni con il suo timbro unico. Tra i suoi brani e la sua accoppiata con Romina Power, ha raggiuntoun successo incredibile, tanto che ancora oggi è molto seguito.

Amato per le sue canzoni e le sue esibizioni, la sua storia con la Power è stata adorata, tanto che dopo il loro addio non è mai la scemata la speranza che i due tornino insieme. Ipotesi mai concretizzatasi, visto che Carrisi fa ormai coppia fissa da venti anni con Loredana Lecciso con cui ha dato alla luce i figli Jasmine e Al Bano Junior.

Al Bano: confessione inaspettata

Al Bano Carrisi si è ricostruito una nuova famiglia con la Lecciso: ormai sono venti anni che sono insieme. Proprio in merito alla showgirl si è lasciato andare con una confessione inaspettata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Malgrado il grande amore con Loredana, è ancora vivo il ricordo dalla storia che ha legato per 25 anni il cantante di Cellino San Marco e Romina Power: ancora oggi alcuni non si fanno una ragione del loro divorzio, dettato da problematiche di coppia, ma anche dalla scomparsa della loro figlia Ylenia che gli ha gettati in un dolore senza fine.

Ad aggiungersi a questa sofferenza l’addio con Romina. Ritrovata la serenità, il cantante si è aperto in merito al tema del matrimonio con un annuncio clamoroso.

Al Bano e Loredana Lecciso: annuncio clamoroso

Sposati mentalmente. Così Al Bano ha definito il suo legame con la Lecciso. Molti si sono chiesti come mai i due non si sono mai sposati nonostante stiano insieme da venti anni.

Ma per essere innamorati non serve una fede al dito: anzi per loro questa sarebbe una costrizione. A confermarlo le parole di Al Bano:

un matrimonio basta nella vita. l’importante è che sia il matrimionio mentale e grazie a dio c’è

Per Al Bano è stato bello essere sposato con Romina, ma non desidera avere di nuovo la fede al dito. Al cantante basta l’intesa mentale con la sua Lecciso come conferma del sentimento che li lega ormai da venti anni e che è intenso oggi come quando si sono conosciuti: sui social i due si mostrano sempre affiatati.