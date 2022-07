Adriano Celentano, spunta il nome dell’amante: è famosissima. Il tradimento più pesante

Adriano Celentano ha attraversato un momento di crisi piuttosto lungo con l’amata Claudia Mori. Ecco chi gli ha fatto perdere la testa a tal punto da allontanarsi da lei.

Il cantautore, Adriano Celentano è considerato una dei personaggi più noti e iconici del mondo dello spettacolo.

Lo pseudonimo di “Molleggiato” per la sua andatura disequilibrata durante le performances teatrali ha colpito la curiosità di diversi telespettatori.

E’ proprio questo suo modo di fare che ha aiutato l’attore ad uscire allo scoperto, affiancando a questa dote, un sapere politico-sociale di grande spessore.

Adriano è stato anche uno dei primi fautori della musica rock. Per anni le sue prestazioni sono state accompagnate da motivi canori, stile rock’n roll. L’origine di questo speciale genere musicale è legata proprio al personaggio di Celentano che come se non bastasse ha fatto parlare di se anche in amore.

Celebre ancora tutt’oggi è la relazione che da una vita porta avanti a gonfie vele con l’amatissima attrice, Claudia Mori

Adriano Celentano perse la testa per un noto personaggio: ancora oggi se ne parla. Di chi si tratta

Ancora oggi nonostante il legame indissolubile tra Adriano Celentano e Claudia Mori, la vita sentimentale del “Molleggiato” subì un brusco cambiamento.

Dopo il matrimonio con Claudia, il determinato Adriano sbarrò la strada della sua florida carriera al cinema. E’ proprio sotto i riflettori dello spettacolo e alla stessa maniera dietro le quinte, che Celentano si innamorò follemente di una nota attrice.

Insieme hanno recitato ne “Il bisbetico domato” dando vita a numerosi corteggiamenti che a quanto pare hanno subito approfondimenti dettagliati anche fuori dal set, in gran segreto.

La stessa Claudia Mori ammise in un’intervista che in quel periodo attraversava un profondo momento di crisi che spesso li portava a stare lontani, l’uno dall’altra.

Ecco così che venne a consumarsi il tradimento più pesante con un celebre personaggio anni ’80

vincitore di numerosi premi: dal “David di Donatello” alla “Targa D’Oro” come migliore attrice

Si tratta di Ornella Muti, la quale grazie al fascino inconfondibile e una forma fisica smagliante e invidiata da tutte le donne della sua età aveva conquistato (seppur per un breve e intenso periodo) il cuore di Adriano e messo a repentaglio la vita coniugale con la Mori.