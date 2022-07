Mara Venier non riesce a smettere, di mattina deve farlo subito: il marito svela tutto

Arriva una scoperta clamorosa su un’abitudine mattutina di Mara Venier: deve farlo subito, la confessione del marito inaspettata.

Tra le conduttrici più amate dello spettacolo, Mara Venier sta ricaricando le batteria per la prossima stagione di “Domenica In”. Nonostante i 71 anni, la conduttrice di origini veneziane non ha nessuna intenzione di andare in pensione: energica come al suo debutto nel mondo televisivo – negli anni Ottanta – si è affermata nel settore dello spettacolo come attrice, modella e poi presentatrice.

Amatissima dal pubblico, i suoi format sono da sempre un grande successo: tra la sua verve e il suo fascino non smette mai di stupire. Dopo il successo dell’ultima stagione di “Domenica In” – programma arrivato a ben 14 edizioni – si sta riposando per poi tornare alla carica con la ripresa autunnale.

In queste settimane di vacanza ha condiviso sui suoi seguitissimi social, momenti spensierati mentre è intenta a prendere il sole: emerge una sua abitudine inaspettata, per lei vera e propria ossessione.

Mara Venier: l’ossessione più grande, non riesce a fare a meno

A fare compagnia in questo periodo di relax a Mara Venier come sempre il marito Nicola Carraro con cui è legata in matrimonio dal 2006 e al fianco del quale ha ritrovato la serenità dopo la fine di alcune storie (tra cui il famoso matrimonio con Jerry Calà).

Ex produttore cinematografico ed editore italiano, classe 1942, è stato rapito dalla sguardo della conduttrice con cui fa coppia fissa da 16 anni. Nonostante l’intesa magica che unisce i due, c’è un’ossessione di Mara che sembra scuotere il marito.

Il marito della Venier accetta la sua fissazione più grande

Un’amore, quasi ossessivo, per le pulizie. Malgrado si avvalga di una domestica, la Venier non sta mai ferma quando si tratta di prendersi cura della sua casa: secondo quanto mostrato da lei stessa su Instagram è un vulcano di energia quando si parla di pulizie.

Malgrado il caldo torrido di questi giorni, la presentatrice si è mostrata intenta a riassettare il balcone di casa, zona catalizzatrice di sporco vista anche la presenza di eventuali uccelli e animali. Se è sicuramente piacevole avere la casa in ordine, Carraro sembra essere un po’ provato dal fatto che Zia Mara punta la sveglia alle sei per dedicarsi alle loro abitazione.

alle sei del mattino è già pronta per pulire

La conduttrice non si preoccuperebbe di svegliarlo, rimboccandosi subito le maniche per rendere tutto perfetto e dando sfoga a questa sua grande ossessione. Sembra che sia talmente iper attivi che non solo cucini molto presto tutti i pasti del giorno: lo farebbe non solo per lei e il marito, ma anche per la loro domestica. Quando Mara non c’è Carraro fa di tutto per farle trovare la casa splendente.