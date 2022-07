Alessia Marcuzzi ha lasciato senza fiato i fan mostrandosi incredibile. Lo scatto ha fatto il pieno di like: subito è un tripudio di commenti. Panorama indimenticabile.

La temperatura del web si alza: in questi giorni roventi a rende tutto ancora più caldo è la bellezza di Alessia Marcuzzi, mostratasi stupenda sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 5 milioni di follower.

Modella, conduttrice, attrice e imprenditrice, 49 anni di Roma, anno dopo anno la sua bellezza e il suo fascino hanno conquistato intere generazioni. Dopo i tanti successi televisivi raggiunti, nell’ultimo periodo si è allontanata dagli schermi – anche se è già previsto il suo ritorno per la prossima stagione su Raidue – dedicandosi al suo brand di borse.

In queste settimane invece si sta godendo le vacanze estive: abbronzata e in super forma, ha condiviso un nuova foto in cui è incredibile: i fan sono in tilt.

Alessia Marcuzzi mozzafiato: il vestino è da capogiro

