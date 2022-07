“Sono innamorata di te” Carlotta Mantovan, c’è un nuovo amore dopo Frizzi – FOTO

È una dichiarazione d’amore davvero emozionante quella pubblicata in queste ore da Carlotta Mantovan sui social network.

Come in molti ricordano, quella composta da Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan è stata di certo una delle coppie più amate dello spettacolo italiano degli ultimi decenni. In seguito alla prematura scomparsa, nel marzo 2018, del sensibile e insostituibile conduttore romano, l’ex modella e giornalista aveva preferito allontanarsi in maniera graduale dai rotocalchi televisivi.

Carlotta Mantovan: a tu per tu con il suo nuovo l’amore

A poco più di quattro anni di distanza dalla scomparsa dello showman, rimasto ufficialmente al suo fianco dal 2014 – anno in cui i due sorvolarono gioiosamente a nozze – la conduttrice di origini veneziane avrebbe trovato la forza di iniziare una nuova vita.

La solare conduttrice nata sotto il segno del Capricorno – che aveva incontrato il suo più grande amore esattamente una decade fa sul palco di “Miss Italia” – ha poi proseguito le sue attività sul piccolo schermo guidando il programma di “Tutta Salute“. Andato in onda per due annualità – sul terzo canale Rai – dal 2018 al 2020.

Carlotta e la dichiarazione dell’amore della sua vita

Dopo una lunga pausa dai riflettori, in cui l’ex modella ha desiderato trasferirsi in Francia e dedicare le sue giornate alla sua meravigliosa bambina – nonché alla loro condivisa passione per la natura – la conduttrice ha infine dato prova, in queste ultime ore, del suo “amore totalizzante”.

Mamma e figlia si dedicano volentieri all’equitazione e a lunghe passeggiate in spiaggia. Non conta la stagione, o il clima, quanto il loro sguardo unanime verso i panorami naturali che tanto avrebbe dimostrato di amare lo stesso Frizzi.

SONO INNAMORATA DI TE

Ha quindi scritto la conduttrice in un nuovo post. Nel presente, la Mantovan, si ritrova infatti spesso e volentieri a condividere – con i suoi numerosi follower su Instagram – alcune emozionanti parentesi della sua routine quotidiana. In cui si immortala al fianco della piccola Stella. E che in più occasioni si è ritrovata a sfoggiare il suo adorabile sorriso.

Un sorriso travolgente. E che ad oggi non può fare a meno di ricordare – ai fan dell’ex coppia, quanto ai loro amici più stretti – quello del talentoso showman.