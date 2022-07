Gerry Scotti, sconcertante rivelazione: “Ho fatto un grave errore…” Le lacrime

Gerry Scotti esce allo scoperto con una dichiarazione sconcertante che riguarda la sua vita. L’errore più grave è stato un solo: lacrime a dirotto.

Il popolare conduttore di “Milionario” e “Striscia La Notizia”, Gerry Scotti ha rotto il silenzio più inatteso e dichiarato una falla della sua carriera che non dimenticherà mai.

Certo è che per come si sono evoluti i fatti e le circostanze non è poi andata così male. Eppure il sol pensiero a quel mancato traguardo gli crea turbamento.

Il simpatico presentatore ha avuto una vita da star e oggi in molti lo vogliono ricordare così e non per ciò che ha dichiarato in seguito ad una spiazzante intervista.

Gerry ha rilasciato parole piuttosto pungenti sulla sua carriera e il tutto riguarda il suo percorso professionale. Era arrivato a pochi passi dall’obiettivo e a distanza di anni dal non aver tagliato quel traguardo, lo considera ancora oggi il suo più grande e grave errore

Gerry Scotti rompe il silenzio e lascia tutti di stucco: “Vi racconto il mio errore più grande…”

Il simpaticissimo presentatore pavese, meglio noto con lo pseudonimo di Gerry Scotti oggi si gode la terza età, da buon nonno di famiglia.

Nel tempo libero, spesso si dedica a salutari passeggiate nel vastissimo Parco Sempione di Milano in compagnia dei suoi nipotini.

Ora che la sua carriera volge a termine, Gerry pensa e ripensa spesso agli errori del passato e alla delusione più grande per non aver conseguito quel titolo che magari gli avrebbe permesso di spiccare definitivamente il volo.

E’ ancor vero che se nonno, Gerry non avesse portato a termine il percorso di studi per la Laurea, probabilmente non sarebbe diventato il personaggio che oggi tutti conosciamo.

“Ai miei genitori, di estrazione sociale tutt’altro che benestante fu sconsigliata l’iscrizione del figlio al Liceo Carducci…”

E’ da quel momento lì che è venuta fuori quella voglia di rivalsa che purtroppo per lui si è fermata a pochi passi dal conseguimento del titolo di Laurea.

“Questo è stato il mio errore più grave”, una tenue cicatrice che a sol pensiero seppur a distanza di tanti anni fa ancora scendere una leggera lacrimuccia all’omaccione più simpatico della tv.