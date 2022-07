“Tra due anni finirà cosi” Belen e Stefano, la dichiarazione che ha sconcertato tutti

La dichiarazione su come andrà a finire la storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Si prensa al futuro. È questa la premessa che manda avanti il legame che ha unito – amorevolmente in passato e ora in rapporti di intima amicizia – la personalità della showgirl nativa di Buenos Aires e lo showman partenopeo per eccellenza.

Belen e Stefano: dopo il 2022 e le vacanze trascorse assieme

Belén Rodriguez e Stefano De Martino avevano dato un primo indizio, del loro ritorno di fiamma, lo scorso 17 luglio. Con la condivisione di uno scatto che ritraeva entrambi, sui rispettivi profili, armati di maschera da sub in arancione. L’affiatamento è stato infine confermato a distanza di pochi giorni dai diretti interessati. Il bacio in controluce ha finalmente lasciato uscire allo scoperto le loro intenzioni. E, di conseguenza, la prorompente gioia dei loro fan. Adesso però una nuova rivelazione, da parte della riconfermata coppia, si staglia all’orizzonte.

Mentre gli scatti tra Stefano e Santiago mostrano l’emozionante resoconto di una famiglia riunita, Belen – osservando la scena – ha dato inizio alla sua rinascita lunare a partire dal suo arrivo – una settimana fa – sull’Isola di Ponza. Grotte bianche, mare cristallino, e tanto amore: lasciandosi in conclusione immortalare felicemente tra i girasoli.

Belen su Stefano: la dichiarazione che ha spiazzato tutti

Nella serata di ieri Belen e Stefano hanno cenato insieme a casa di amici. Qui hanno preferito terminare la serata con esilaranti colpi di karaoke. Scambi ironici che avrebbero visto il conduttore ancora una volta nei panni di carismatico protagonista. Tra gli scatti se ne scorge uno particolarmente curioso, e che avrebbe attirato l’attenzione degli utenti su Instagram.

“Trova l’intruso“, si legge in didascalia, mentre sullo sfondo si scorge una carrozzina. Poche ore più tardi un’ultima indiscrezione, pubblicata con ufficialità dal settimanale italiano “Nuovo”, è pronta a sottolineare in grassetto le iniziali ipotesi.

TRA DUE ANNI FINIRA’ COSì

Che dunque, dopo la nascita di Luna Marì – un anno fa – i due stiano già pensando a un terzo fratellino per la piccola e Santiago? La risposta sembra essere affermativa.

La stessa showgirl argentina avrebbe difatti affermato, sul finale, e sciogliendo le attese: “Vorrei il terzo figlio. Ma non ora, magari tra due anni“.