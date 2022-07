Totti-Blasi, nella loro separazione spunta l’amica di Ilary, Silvia Toffanin. CLAMOROSO. Il motivo

Finalmente un colpo di scena che lascia emergere la verità tra Totti e Ilary: tra lui e la Blasi c’è l’amica di lei, Silvia Toffanin.

La conduttrice di “Verissimo” è nuovamente entrata a gamba tesa negli affari di cuore che riguardano l’ex capitano dell’A.S. Roma, Francesco Totti, e la sua collega e amica di lunga data, Ilary Blasi.

Totti-Blasi, Silvia Toffanin entra a gamba tesa: dopo il primo intervento

A renderne nota la portata della “necessaria” entrata in scena di Silvia Toffanin, in un momento di tanta confusione sulle sorti future dell’ex Royal Couple, ci ha pensato un’ultima pubblicazione di un noto settimanale italiano.

Stavolta, mentre alcuni scatti inediti – ad una cena del passato e raffiguranti quelle che sarebbero le prime attenzioni dell’ex calciatore verso la sua nuova fiamma – primeggiano in rete, Ilary sarebbe al contempo disposta a lasciar trapelare tutta la verità. Il tutto dopo un lungo silenzio.

Totti-Biasi, entra Toffanin: fuori la verità, ma “a settembre”

“Insieme a settembre” – dopo un’estate trascorsa partendo alla volta della Tanzania e poi sulle nostalgiche spiagge di Sabaudia contornata dai suoi più grandi affetti – la conduttrice dell’ultima stagione de “L’Isola Dei Famosi” avrebbe deciso di accettare pubblicamente l’invito dell’amica.

Silvia Toffanin avrebbe infatti proposto alla Blasi di approdare nuovamente nel suo salottino per raccontare quanto successo tra lei e Francesco, in nome della loro storica amicizia e del loro rapporto indissolubile. E stavolta pare non sia prevista alcuna ritrattazione da parte della conduttrice romana.

Ilary blasi racconta la sua verita’?

Questa sarebbe dunque la proposta della Toffanin condivisa in queste ore dalla rivista “Oggi”, seguita dal consenso della Blasi. Un invito che si affianca alla condivisione di alcuni scatti delle due colleghe ritrovatesi a chiacchierare in armonia durante una parentesi estiva. E in febbrile attesa di quella che appare adesso sempre più come una “resa dei conti“.

Difatti, se in un primo momento, dopo l’invito a mantenere la riservatezza a inizio luglio dall’ex coppia, legato strettamente all’annuncio ufficiale della loro separazione – e a pochi giorni dalla pubblicazione delle “immagini inequivocabili” che avrebbero immortalato l’incontro notturno tra Totti e la sua nuova fiamma – ora sembra che le carte in tavola sarebbero pronte per cambiare.