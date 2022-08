Al Bano e Romina beccati insieme, il cantante di Cellino ha tradito Loredana con l’ex moglie?

Nel corso degli anni sono state suggerite molte ipotesi legate ad un possibile tradimento del cantante con Romina. Tutto vero o solo suggestione?

La storia d’amore tra Al Bano e Romina Power ha fatto sognare milioni di italiani che li hanno sempre visti come l’esempio lampante di coppia perfetta e incorruttibile. Quando si sono conosciuti, i due erano giovani e sulla cresta dell’onda ma questo non ha impedito loro di crescere anche come duo e famiglia.

Concerti, fama e successo anche internazionale che sembrava sarebbe durato per anni, eppure la scomparsa della figlia Ylenia in America ha scombussolato i piani e ha iniziato a far tentennare un rapporto che sembrava fin troppo solido.

Troppo forte la pressione emotiva e lo sconforto per poter superare la perdita, così, pur continuando a volersi bene, i due hanno deciso di separarsi.

Loredana e Al Bano, nuovo amore o solo messa in scena?

Dopo Romina il cantante di Cellino San Marco ha avuto la fortuna di conoscere la sua attuale anima gemella, Loredana Lecciso, con cui è presto diventato anche padre di altri due meravigliosi figli, Jasmine e Albano Junior.

Un altro grande amore ma che negli anni scorsi ha però subito gli scossoni della critica mediatica che voleva Al Bano ancora innamorato perso della ex moglie che, a detta di molti, forse sperava in un ritorno di fiamma con lui.

Romina Power ha sempre cercato di tenersi amico il padre dei suoi figli e questo ha insinuato in molti il sospetto che un possibile tradimento ci sia stato. Motivo per cui Loredana alcuni anni fa si è allontanata dai social e ha smesso di parlare del compagno. Ma è tutto vero?

Al Bano e Loredana, i dettagli dietro il tradimento con Romina

La showgirl intervistata recentemente da Dagospia ha rivelato come sono andate davvero le cose con la rivale in amore di Al Bano. Loredana ha spiegato che il rapporto con la ex moglie non gli è mai piaciuto ma ha anche negato categoricamente ogni crisi di coppia proprio per colpa della donna.

NON DO COLPA A TERZE PERSONE, QUANDO UNA CRISI C’È, LA COLPA È DI CHI LASCIA TROPPO SPAZIO AGLI ALTRI DI INTROMETTERSI. SE ROMINA HA RIMPIANTI SUL SUO OPERATO PASSATO, DA DONNA MI DISPIACE PER LEI, MA NESSUNO PUÒ TORNARE INDIETRO, NEMMENO LA POWER.

A suo dire Romina Power ha forse esagerato negli anni, intromettendosi troppo nella loro famiglia anche se in cuor suo forse non mai smesso di pensare a come sarebbero andate le cose con Al Bano se avesse cercato di mantenere vivo il suo matrimonio. Però di tradimenti Loredana non fa nessun accenno.