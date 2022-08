La cantante Wilma De Angelis si è lasciata andare a una confessione inaspettata. In passato una passione travolgente con un famoso cantante l’ha segnata per sempre.

90 anni, cantante, conduttrice, attrice. Wilma De Angelis è un noto volto nel panorama dello spettacolo.

In particolare il suo nome ha spopolato negli anni ’50 e ’60 nel piccolo schermo: partita dal mondo del jazz, la sua hit “Patatina” raggiunge un successo di grande portata. Di seguito poi calca palchi del calibro dell’Ariston, costruendo una carriera dagli innumerevoli successi: nel 1956 si è conquistata il titolo di “reginetta del jazz”.

Wilma De Angelis: la confessione clamorosa

Oltre all’intesa vita professionale, Wilma ha avuto anche molte svolte in fatto di carriera. La classe 1930, adorata per il suo timbro unico, si è anche distinta per il suo amore per la cucina.

Negli anni ’90 ha dato vita al format “Telemenù” che ha aperto la strada a programmi di cucina oggi molto amati come “È sempre mezzogiorno”. Nella trasmissione Wilma ha ospitato molti personaggi famosi e non che si sono sperimentati ai fornelli.

In merito alla vita sentimentale malgrado i frenetici ritmi lavorativi è riuscita a coltivare un lungo amore: sposata con un compagno sembra di dieci anni più giovane, non ha avuto tuttavia figli. Proprio in merito alle sue questioni di cuore è emerso come in passato un famoso cantante le abbia rapito il cuore.

Wilma De Angelis: il famoso cantante che le ha rapito il cuore

Se oggi l’artista ha trovato la serenità legandosi da anni in matrimonio con un uomo più giovane di lei, di cui non si conosce l’identità, in passato ha svelato una fiamma che è rimasta impressa nel suo cuore.

Anni fa durante un ospitata a “Viene da me” – format condotto da Caterina Balivo – ha raccontato come negli anni ’60 si era presa una cotta niente meno che per Little Tony, pianista conosciuto a livello globale.

innamorata perdutamente al primo sguardo

A pochi mesi dal colpo di fulmine l’amara scoperta: il pezzo da novanta della musica era sposato. I due hanno portato avanti per dieci anni una storia clandestina: la De Angelis è stata sempre la sua amante, diventando persino amica della moglie dell’artista. Una lunga storia, ma però sfociata in una relazione stabile: il grande amore per la cantante è arrivato dopo con l’uomo che oggi è suo marito.