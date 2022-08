Francesco Totti fugge da Roma, ma è davvero con lei? L’incredibile verità

Mentre Francesco Totti fugge da Roma, mettendosi al riparo da occhi indiscreti, c’è chi confessa di averlo visto in compagnia di un ospite.

Lontano da occhi indiscreti. Sembra essere questa l’unica premessa che avrebbe spinto l’ex Capitano giallorosso a fuggire dalla Capitale durante la stagione estiva. Con un ultimo scatto, quindi, forse sulle orme di Ilary – che aveva proseguito per le spiagge di Sabaudia, dopo il volo in Tanzania – Francesco Totti sceglie una meta non troppo lontana.

Francesco Totti, avvistato nel rifugio fuori dalla Capitale

Dopo la triste rottura della sua storia d’amore quasi ventennale con la conduttrice dell’ultima stagione de “L’Isola Dei Famosi” – rivelatasi dapprima inverosimile agli occhi dei fan che avrebbero continuato a sperare fino a questo momento in un ritorno di fiamma – il silenzio avrebbe favorito ad alimentare qualsiasi scenario futuro.

L’annuncio della separazione tra i due è stato un netto spartiacque. Francesco sarebbe fuggito dunque – anche adesso – lontano dalla sua Ilary, per rifugiarsi a pochi passi da Roma. L’ex Capitano sarebbe stato avvistato in quel di Viterbo, presso le Terme Dei Papi.

Francesco Totti, lontano da Roma: ma con chi?

L’ex calciatore si trova in compagnia di un amico. Avrebbero suggerito in tal modo alcune testimonianze a lui vicine. Mentre alcuni suppongono che nei paraggi vi sia la presenza della fatidica trentaquattrenne, Noemi Bocchi. Eppure, nonostante i latenti gossip, pare che Totti abbia fatto davvero il possibile per lasciarsi alla spalle – almeno per qualche giorno – la ribalta dei riflettori sulla sua vita privata.

Nel frattempo però, la conduttrice romana, avrebbe agito di conseguenza. Proponendo – anche stavolta in anticipo – un ultimatum. La notizia sarebbe stata ufficializzata nella giornata di ieri da una nota testata italiana. Secondo quest’ultima pare che, nel mese di settembre, la Blasi abbia deciso di presentarsi nuovamente nelle vesti di ospite nel salottino di “Verissimo“.

Solo il tempo dara’ ragione

La conduttrice sarebbe adesso pronta a raccontare “la verità” di quanto accaduto tra due. E – forse, stavolta – in presenza dell’amica e collega di lunga data, Silvia Toffanin. Inoltre, dopo aver rifiutato un evento dedicato alla sua passione per il padel, l’ex Capitano, avrebbe forse compreso che le dichiarazioni future di Ilary potrebbe riguardare le dinamiche attraverso le quali lei stessa avrebbe scoperto del suo tradimento.

Un ulteriore motivo per sfuggire al pressing dei paparazzi, allora? “Solo il tempo darà ragione“, suggerisce infine un ex fan della Royal Couple condividendo il suo parere di seguito ad un vecchio scatto che su Instagram li vede ancora insieme.