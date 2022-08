Arriva la notizia più amara per Silvia Provvedi: il suo compagno, nonché padre di sua figlia, è stato condannato a ben 12 anni. La reazione sui social è sconvolgente.

Nota per la sua carriera nello spettacolo, Silvia Provvedi è molto amata dal grande pubblico: al fianco della gemella Giulia ha dato vita al famoso duo musicale de “Le Donatella” e preso parte a format del calibro di “X Factor” e l'”Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello Vip”

Oltre ai successi sul piccolo schermo, le due sorelle modenesi, classe 1993, hanno raggiunto un immenso seguito sui Instagram: sul loro profilo congiunto raccontano la loro intesa nonché le loro avventure tra set, shooting e momenti spensierati.

Nei loro scatti non manca mai Nicole, la figlia di Silvia, nata dall’amore con Giorgio De Stefano: quest’ultimo era stato arrestato proprio appena la piccola è nata, nel 2020. Arriva una dura condanna per il compagno della Provvedi.

Silvia Provvedi: il suo compagno condannato a 12 anni

“Malefix”, così Silvia Provvedi ha ribattezzato il compagno durante la sua permanenza al “Grande Fratello Vip”. Legati da un grande amore, i due hanno dato alla luce nel 2020 alla figlia Nicole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Proprio in quel momento Giorgio De Stefano è stato accusato di rappresentare del clan ‘ndrangheta a Milano ed è stato arrestato. Arriva la sentenza finale: è stato condannato dal tribunale di Reggio Calabria a ben 12 anni di anni carcere e 8 mesi di reclusione.

Silvia Provvedi: la reazione social dopo la drammatica scoperta

Coinvolto nel processo denominato “Epicentro”, oltre a Giorgio sono state condannate 50 persone. Per il compagno di Silvia è stata decretata una pena molto dura: la difesa ha annunciato che farà appello.

Dopo la drammatica notizia, la Provvedi non ha rilasciato nessun commento. Dai social arriva però una sua reazione con un post non diretto sulla questione, ma che ha lasciato intendere come riguardasse la triste vicenda.

“Il tuo sorriso. La mia vittoria”

Le parole che si leggono in una stories Instagram in cui la classe 1993 si mostra con la figlia in piscina: le due sorridenti stanno vivendo un momento di serenità. Malgrado la lontananza del padre, la piccola sta crescendo attorniata dall’affetto di mamma Silvia e di zia Giulia.