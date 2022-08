Romina Power è un’icona del mondo televisivo ma anche di stile. Tuttavia la cantante svela che dietro al suo look inconfondibile si celano due ragioni.

Romina Power non ha bisogno di lunghe descrizioni che ne delineano la fama legata al suo nome; la sua voce e il suo talento sono parte della storia italiana. La celebre ex moglie dell’altrettanto cantante storico Albano Carrisi, dalla California è giunta in Italia riservandosi un posto d’onore sia negli italiani che in tutta la penisola.

La carriera artistica della nota italo-statunitense è segnata dall’unione, privata e professionale, con Al Bano, con il quale si iscriverà nel panorama della musica italiana attraverso il celeberrimo duo canoro.

Le voci e il look della coppia sono rimaste indelebili anche dopo la separazione matrimoniale e la conseguente rottura professionale. Lo stile unico degli abiti della Power, larghi e dai colori sgargianti, è un tratto distintivo tanto quanto l’iconico cappello dell’ex marito. Ma c’è una motivazione dietro a questa scelta di stile?

Romina Power svela il motivo dei suoi capi d’abbigliamento molto larghi

Un look unico che ha contraddistinto e continua ad essere la firma della Power ovunque metta piede. Sui grandi palchi italiani o esteri, così come in informali passeggiate, la star internazionale sceglie di indossare rigorosamente abiti larghi e che strizzino l’occhio al mondo orientale per colori e fantasie.

Gli abiti di Romina sono condivisi tra i social e riscuotono sempre molto successo tra i suoi follower. Tuttavia oltre gli apprezzamenti e la finalità di renderla ancora più bella, gli outfit della celebre cantante nascondono delle precise motivazioni.

Talento, bravura e bellezza: le doti canore e di stile di Romina Power

La scelta di inossare ciò che si preferisce è per l’appunto arbitraria e strettamente soggettiva. Ulteriore punto da aggiungere alla base della creazione di un look è la libertà. Ogni persona deve sentirsi a proprio agio nei panni di se stessa, attraverso gli abiti che ritiene opportuno vestire.

Molti, superficialmente, potrebbero pensare che le motivazioni nell’indossare capi d’abbigliamento molto larghi, che non mettono in risalto le curve, siano legate al voler per l’appunto nascondere la silhouette. Romina non cerca di coprire il suo fisico poiché non rientrerebbe in quei canoni estetici del mondo dello spettacolo, bensì ha delle personali motivazioni.

Uno dei primi insegnamenti buddhisti è la ricerca della spiritualità e l’abbandono dei beni terreni. La bellezza è spirituale, non è soggetta alla corruzione del tempo.

Romina Power cela due motivazioni alla base del suo look: la religione e la salute. La celebre cantante è di orientamento spirituale buddhista e conduce la propria vita in virtù della sua fede. Con osservanza e rispetto porta nella vita quotidiana quelle che secondo la Power sono le caratteristiche indispensabili per essere felici; una pura spiritualità lontana dalla materialità passeggera.

Il secondo motivo poiché Romina indossa abiti oversize è per via di un’operazione subìta al ginocchio. La cantante tende a evitare indumenti che potrebbero stringere o danneggiare il menisco, compromettendone l’utilizzo e arrecando danni alla propria salute.