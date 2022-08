Victoria De Angelis l’ultimo carosello di FOTO svela l’apoteosi dei sensi: gli scatti provocatori fanno il giro del web

La bassista dei Maneskin ha condiviso una serie di foto al limite del legale, si vedono nitidamente le parti intime ed il seno minuto.

Sfrontata, irriverente e decisamente sopra le righe. Victoria De Angelis dopo gli scatti a luci rosse postate durante il suo ultimo viaggio ad Ibiza ha deciso che non era appagata e che voleva regalare ai suoi follower altri fermo immagine della sua vita tutta rock&roll.

Tra foto del fondoschiena ustionato, feste in piscina con tanga mini e lato A in primissimo piano sempre, mostrato senza vergogna o pudore alcuno, ora è arrivato anche l’ultimo carosello di immagini che la cattura ancora una volta provocante e sfrenata. Ecco cosa descrivono.

Victoria De Angelis, una vita rock&roll: le immagini della vacanza hot

La complicità del gruppo è tale che ormai non fanno nulla separati, neppure le vacanze dove li vediamo spesso insieme, sfrenati come sui palchi internazionali dove si esibiscono da mesi senza sosta e dove fanno vittime di musica punk e rock.

Idoli internazionali delle folle, i Maneskin sono sulla cresta dell’onda da mesi, dopo che hanno vinto l’Eurovision Song Contest, che li ha catapultati tra le star del nuovo millennio.

Victoria ama postare foto che raccontano il dietro le quinte dei loro show, l’ultimo carosello è tutto da vedere e rivedere. Ecco perché.

I Maneskin come non li avete mai visti: “Us”

La didascalia “Us” campeggia sotto la serie di scatti che la bassista ha pubblicato nel suo profilo Instagram da 3,6 milioni di follower. 9 foto di lei sola in abiti succinti, con il seno scoperto e le parti intimi evidenziate da pose estreme, ma anche sul palco assieme al resto della band mentre si esibiscono come leggende della musica capaci di influenzare intere generazioni di affezionati.

347mila like in poche ore e migliaia di commenti lasciati dai fan. Campeggia a chiare lettere però un

Top rockstar of da world ❤️‍🔥

che riassume il pensiero di moltissimi. Sono unici, raccontano il sentimento attuale con un’energia ed una carica mai vista prima, dai bassifondi di Roma ai palchi di tutto il mondo, simbolo di rinascita e possibilità di riscatto.