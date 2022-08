Pier Silvio Berlusconi ha occhi solo per LEI, altroché Silvia! La bella del “GF” ha fatto breccia nel suo cuore

L’amministratore delegato di Mediaset come molti non ha potuto resistere alla meraviglia della giovanissima che è tra le più ammirate degli ultimi tempi.

Sono insieme da oltre 20 anni anche se non hanno mai concretizzato le nozze. Lei è un’ex Letterina di “Passaparola” ed oggi volto amatissimo di “Verissimo”, lui amministratore delegato di Mediaset e padre amorevole dei suoi figli.

La loro vita privata e spesso lasciata in disparte dalla cronaca rosa, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno fatto di tutto negli anni per non essere nel mirino della cronaca mondana più agguerrita che cerca sempre di scovare il marcio all’interno delle coppie dello showbiz nazionale. Eppure però qualcosa sembra muoversi all’interno della relazione, c’è aria di tradimento.

Momento difficile tra Pier Silvio e Silvia Toffanin?

Sono molto affiatati e amorevoli quando si mostrano assieme, eppure pare che Pier Silvio in questo momento della sua vita abbia occhi anche per un’altra donna dello spettacolo. E non è affatto sua moglie!

Le voci si fanno insistenti da tempo, pare infatti che oggetto del contendere sia un ex volto noto del “Grande Fratello 6”, tanto amata da avere addirittura intrattenuto recentemente il pubblico di Italia 1 come giurata de “La Pupa e il Secchione” accanto alla padrona di casa Barbara D’Urso.

Il marito di Silvia ne è rimasto talmente affascinato che ha deciso di darle il timone di un nuovo programma Mediaset. Ecco di chi stiamo parlando.

Chi è la concorrente del “GF Vip 6” che ha fatto innamorare Pier Silvio?

Non poteva che essere Soleil Sorge, ex volto anche di “Pechino Express”, che da settembre prossimo sarà la voce e gli occhi di un salotto esterno al “GF” – denominato “GF Vip Party” – dove accanto a Pier Paolo Pretelli commenterà fuori onda le vicende di quanto accade all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Bellissime e piena di fascino, la giovane non ha catturato solo l’interesse del patron Mediaset ma anche di milioni di italiani che ne sono rimasti ammaliati dopo la sua ultima comparsa sul piccolo schermo.

Il “GF Vip Party” verrà trasmesso in streaming solo su Mediaset Infinity e andrà in onda poco prima del “Grande Fratello Vip”, sia il lunedì che il venerdì”, con vari ospiti che commentaranno in diretta quello che sta succedendo in studio.

Sono molti ad attendere il suo nuovo debutto in tv, ci sarà molto da dire e certamente a Soleil non mancheranno le parole vista la sua grande parlantina innata!