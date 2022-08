Amadeus sostituito all’ultimo, di sasso i fan della storica trasmissione: la reazione

Amadeus rinuncia davvero? È gelo fra i telespettatori per la mancata presenza in studio che riguarderà lo showman: al suo posto “proprio lei”.

A poche ore dall’avvenuta pubblicazione di quelli che saranno gli ufficiali regolamenti previsti per le nuove selezioni del noto programma – firmato Rai 1 – de “I Soliti Ignoti“, un’ulteriore novità – relativa alla sua conduzione – avrebbe lasciato con il fiato sospeso il pubblico italiano.

Amadeus sostituito? Le nuove proposte a “I Soliti Ignoti”

La prossima stagione del noto game show è pronta a ripartire con sorprese inedite. Le puntate del format verrano trasmesse in onda – sul primo canale – a partire da domenica, 11 settembre, fino al 15 aprile 2023. Eppure, alcune indiscrezioni, in seguito all’annuncio ufficiale rilasciato dalla rete, avrebbero promosso l’idea di dare finalmente il benvenuto – alla conduzione – ad un’altra gettonata protagonista della televisione italiana.

L’aria di rinnovamento sarebbe stata accompagnata da una serie di non pochi dubbi da parte dei più fedeli spettatori della storica trasmissione, lasciando in tal modo la verità emergere soltanto poche ore più tardi. I rumors riguardanti la milanese Antonella Clerici, al posto del romagnolo Amadeus, potrebbero davvero rappresentare la peculiarità de “Il Ritorno” de “I Soliti Ignoti” in tv 2022-2023.

Amadeus volta pagina, prima del Festival: la folgorante reazione

Se lo showman aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un primo indizio riguardante la sua, poi confermata, partecipazione al “Festival di Sanremo” 2023, al fianco dell’artista canoro Gianni Morandi, gli annunci di gioia per il nuovo inizio del game show sarebbero purtroppo mancati all’appello.

La preoccupazione dei fan si dimostra pertanto sempre più evidente tra i commenti rilasciati in queste ore sulle varie piattaforme. Eppure, in molti, avrebbero assicurato al contempo che non vi sarebbe nulla da temere. Il motivo?

TROPPO FELICE

Nonostante Amadeus si sia difatti dichiarato “troppo felice“, in merito alla sua futura e rinnovata presenza come showman sul palco dell’Ariston quanto al restante di impegni firmati con la rete, chi lavora ai palinsesti avrebbe assicurato la presenza dell’amato conduttore anche per quest’annata.

A sottolineare tali ipotesi – mentre Amadeus avrebbe condiviso un bellissimo scatto al fianco del cantautore di Monghidoro – ci avrebbe pensato un recente video dell’amabile “Antonellina”. Il filmato la mostra in vacanza e immersa in un panorama naturale. Alcuni fan avrebbero dunque voluto alludere al suo futuro rientro. Ma, stavolta, nella trasmissione di “È sempre mezzogiorno”.