Tutti in vacanza, Anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma ovviamente separati. Lei trascorre le giornate insieme alla sua nuova fiamma, ma anche l’imprenditore sembrerebbe essere in buona compagnia. Ecco di chi si tratta

La ex coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi da qualche tempo, ormai, è sulla bocca di tutti per via della loro separazione, avvenuta improvvisamente. La decisione, presa in modo congiunto, lo scorso inverno, ha scosso tantissimo i fan.

La nuova fiamma di Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini, avrebbe già conosciuto le sue figlie

Da qualche tempo, inoltre, la conduttrice ha fatto uscire allo scoperto una sua nuova frequentazione. Si tratta di un altro volto noto del panorama televisivo, Giovanni Angiolini, conosciuto per aver partecipato alla 14esima edizione del Grande Fratello.

I due sono stati più volte paparazzati dalla fine della scorsa primavera, quando erano trapelate le loro prime foto. Ora sembrerebbe stiano trascorrendo del tempo insieme in una bellissima location in Sardegna e con loro ci sarebbero anche le due figlie della Hunziker, Celeste e Sole, nate, appunto, dal precedente matrimonio con Trussardi. A quanto pare le presentazioni ufficiali alle piccole sarebbero già state fatte.

L’imprenditore trascorre le sue vacanze in compagnia. Vediamo di chi

Anche Tomaso, parallelamente, sta vivendo le sue giornate di vacanza in completo relax. La località scelta dal famoso imprenditore è l’isola di Ischia, che insieme a Capri in questo periodo è presa d’assalto dai turisti. Ma non è solo, anzi. L’ex marito della Hunziker infatti, sarebbe in ottima compagnia.

Con lui ha portato un compagno fidato, il piccolo figlio a quattro zampe Odino, dato che al momento non sembrerebbe ci siano nuove fiamme in vista. Aveva adottato il cucciolo proprio con Michelle, ma ora pare che stia trascorrendo molto più tempo con il suo papà umano.

Odino è un piccolo levriero con cui condivide ormai davvero qualsiasi cosa, inoltre, è diventato molto famoso, tanto da avere anche un profilo Instagram tutto suo.

I due sono davvero inseparabili e perciò Tomaso ha deciso di portarlo a rilassarsi con lui su uno yacht.