Lidl, “Si trova già nei punti vendita”: arriva la collezione più attesa. Stile e qualità mai visti prima

La nota catena tedesca ha proposto nei suoi punti vendita di tutta Italia un prodotto che non ha rivali tra gli altri store, solo Lidl può tanto!

Qualità, convenienza, fatture di pregio e attenzione massima verso il cliente. Lidl sa come attirare i consumatori sempre con offerte allettanti che nulla hanno da spartirsi con il resto delle catene distribuite sul territorio nazionale.

La catena tedesca è da sempre anche attenta alle questioni ambientali, soprattutto legate alla sostenibilità delle materie prime, e per portare avanti la sua causa ha deciso di lanciare una nuova linea di underwear all’insegna della comodità e della sostenibilità. I clienti più affezionati hanno accolto con fervore la proposta che in molti store è già quasi terminata.

Lidl lancia la sua lingerie sostenibile firmata Esmara&Livergy

A marzo scorso Lidl ha testato con la sua clientela un’idea innovativa che portava avanti ormai da mesi. Ovvero quella di creare una linea di pantaloncini, canottiere, boxer, slip e reggiseni, sia per lui che per lei, grazie la collaborazione con Esmara e Livergy, i due brand di abbigliamento di Lidl Italia.

Per questa collezione ha puntato su un materiale green 100% naturale, ovvero l’alga marina che, sotto forma dell’innovativa fibra Seacell, è completamente biodegradabile e ad emissioni zero. Dopo un primo test iniziale la sua collezione si è ampliata e pochi giorni fa ha messo sul mercato l’ultimo attesissimo capo.

La t-shirt Esmara è quasi sold out: il costo conquista! Ecco perchè

Forse non molti lo sanno, ma quest’alga una volta che viene inserita all’interno della fibra di cellulosa, a contatto con la pelle apporta grandi benefici: in primis un’evidente rigenerazione cellulare con riduzione delle infiammazioni e del prurito che per molti in estate è un vero problema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Lidl quindi dopo i primi prototipi ha lanciato la sua t-shirt di cotone colorata a 4,99 euro! Il post Instagram la annuncia così:

Stile e qualità. Non sono due parole a caso, ma le caratteristiche delle t-shirt da donna #Esmara in puro cotone. 👚 Scopri tutte le fantasie disponibili in punto vendita.

I fan del brand sono impazziti, e la caccia all’affare è iniziata con moltissime taglie già terminate in molti store di tutta Italia. Affrettatevi, l’offerta è a termine.