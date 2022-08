Francesco Totti e Ilary Blasi si rivedono: ecco cosa è successo

Il divorzio più chiacchierato degli ultimi anni. L’ex calciatore e la conduttrice che si sono detti addio dopo vent’anni, oggi si rivedono per la prima volta.

Una delle storie d’amore più belle e autentiche del mondo dello spettacolo. Tutti erano certi fossero una delle rare coppie che aveva trovato la ricetta segreta per rimanere unita in un contesto così particolare.

Rappresentavano al meglio l’archetipo del calciatore e della velina, in quei primi anni 2000 quando ogni estate le copertine dei settimanali si riempivano di nuovi amori tra le due categorie che duravano il tempo di una stagione.

Eppure loro avevano sfatato questo mito e avevano resistito alle mille tentazioni, formando una bellissima famiglia. Si sposarono nel 2005, nello stesso anno nacque il primogenito Cristian, due anni dopo Chanel e nel 2016 Isabel.

Totti e Ilary, le reazioni dei due ex

Ilary Blasi dopo aver annunciato al separazione da Francesco Totti è subito partita con i figli e la sorella alla volta della Tanzania per trascorrere alcuni giorni lontana dalla tempesta mediatica che si stava abbattendo su di loro in Italia, portando in salvo i figli ancora troppo sensibili all’argomento.

Intanto Francesco Totti, si vocifera si sia trasferito da Noemi Bocchi, la donna con la quale avrebbe tradito sua moglie iniziando una vera e propria relazione.

Dal momento in cui la coppia si è separata, le reazioni social dei due sono state completamente opposte: se Totti ha cercato di fuggire, sparendo completamente da Instagram se non per pubblicare gli #adv, Ilary è diventata sempre più attiva.

L’incontro inaspettato: le reazioni

Ilary Blasi ha pubblicato uno scatto che la ritrae in mare e che ha come didascalia ”Sabaudia 2022”, infatti dopo essere tornata dalla Tanzania si è trasferita nella località del litorale laziale insieme ai figli, dove lei e il suo ex marito possiedono una villa dove trascorrevano le vacanze estive.

Sembrerebbe che proprio in queste ore sia avvenuto un cambio della guardia. La Blasi, infatti, sarebbe tornata a Roma e l’ex capitano giallorosso avrebbe preso il suo posto a Sabaudia dove rimarrà fino a ferragosto, insieme ai figli.

Al momento Chanel e Isabel sono lì con lui mentre Cristian fa avanti e indietro perché impegnato con l’Under 18 della Roma.

“Lei che ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati.”

Così si legge sul Corriere che testimonia questo freddo incontro tra i due ex coniugi che sono stati insieme per vent’anni e tra i quali ormai non è rimasto più nemmeno il tempo di un saluto.