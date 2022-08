“Un poco provochi” Andrea Delogu nel balletto le curve più belle d’Italia – il VIDEO diventa virale

Il balletto di Andrea Delogu diventa virale in rete: stavolta le curve più belle della penisola riservano una sorpresa, lo sottolineano i fan.

Conduttrice, speaker e scrittrice dalla rossa chioma – Andrea Delogu ha riservato non poche sorprese nel corso di queste ultime due annate. Tra l’uscita di successo del suo dispotico romanzo, dal titolo di “Contrappasso”, alla rinnovata presenza al “Festival di Sanremo” tra i microfoni di Rai Radio 2 a sempre più numerose apparizioni sui palchi di tutta Italia. Con il suo spumeggiante brio, la conduttrice riminese, è di certo una delle personalità più seguite del momento.

Andrea Delogu, come Beyoncé: nel completo “super bianco”

L’ultimo post condiviso su Instagram dalla protagonista – da una settimana a questa parte – di “Tim Summer Hits” al fianco dello showman partenopeo Stefano De Martino – non ha potuto fare a meno di divenire virale in rete.

Nella prima fotografia – la dolce e grintosa nata sotto il segno dei Gemelli – ha desiderato riproporre in veste ufficiale uno degli outfit più amati della prima puntata dello show, trasmesso in diretta dalla ridente località di Portopiccolo. Nelle immagini successive – mentre gli appuntamenti si susseguivano alla volta della sua cara Rimini – la speaker sembra voler alludere a un fenomeno che ha già particolarmente attirato l’attenzione dei media internazionali.

Andrea Delogu, il VIDEO del balletto è virale

Si tratta dell’ispirazione tratta per l’acconciatura – e non solo – dalla figura della cantautrice di origini texane – nonché star mondiale – Beyoncé. Dopo aver sfoggiato la sua mise in place in “super bianco“, infatti – con tanto di meraviglioso corpetto ricamato e scollatura a forma di cuore, Andrea – ornata stavolta di glitter – ha voluto abbandonarsi sul palco al ritmo di una romantica hit tutta italiana, per poi lasciare spazio alla corrispondente dagli Usa.

Mentre il filmato diventa virale su Instagram, la scelta del poderoso hair-style della conduttrice romagnola sembra seguire la stessa strada.

MENTRE TU – GIOCHI E UN POCO PROVOCHI

Gli apprezzamenti, a migliaia, si susseguono all’ultimo post dell’amabile presenza sul piccolo schermo. Nel frattempo l’ultima immagine di una Beyoncé – che non si arrende di fronte alle polemiche insorte in queste settimane – si staglia concludendo un capitolo elettrizzante. Il capitolo termina infine con un plauso del pubblico che rievoca – grazie all’intervento di un utente tra i numerosi commenti – un noto successo degli 883.

Come recita, dunque, “La regola dell’amico” dell’adorato Max – dalla stessa Delogu – “Mentre tu – giochi e un poco provochi – però mai esageri – sul più bello vai via – sola e lasci tutti così“, si resterà in attesa di una sua nuova apparizione.