Ilary, Michelle e l’addio ai loro amori : si mette in mezzo la Incontrada: clamoroso

La conduttrice italo-spagnola intervistata da Vanity Fair ha confessato realmente come stanno le cose con suo marito. Non accetta paragoni però.

Vanessa Incontrada è la star sulla copertina in uscita oggi su Vanity Fair che l’ha voluta come protagonista indiscussa per il suo ruolo di primo piano che ha saputo portare avanti in questi anni come conduttrice.

La showgirl torna sulla rivista dopo la famosa foto senza veli del 2000, stavolta però per difendersi dalle varie accuse che le sono state rivolte dalla stampa nazionale riguardo il suo aumento di peso e il non voler contro ribattere alle accuse che le sono state rivolte.

“Gli attacchi social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza”, questo il tema centrale della lunga intervista che si è concessa di rilasciare. Ha avuto modo però di parlare anche di quanto sta accadendo in questo momento in Italia, ovvero le separazioni consensuali di Ilary Blasi e Totti, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi.

Vanessa Incontrada ai ferri corti con Rossano Laurini?

Sembra infatti che da tempo anche la sua relazione con Rossano Laurini sia in crisi, i due non si mostrano più insieme e fanno di tutto per sviare l’argomento quando sono interpellati a riguardo.

Il giornalista le chiede quindi come stanno le cose, se accetta il fatto di ricorrere a delle note stampa per comunicare fatti di vita privata. Vanessa non ci sta, ammette di preferire il silenzio piuttosto che sbandierare al mondo la sua vita privata come invece hanno fatto le colleghe.

“Sono scelte, non so cosa sia meglio – dice l’attrice -. “Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”. Ammette sincera.

Ma allora come stanno le cose tra lei ed il compagno? La conduttrice si è sbilanciata solo con una frase di dubbia interpretazione, che può significare tutto e nulla.

Come Ilary e Michelle? Vanessa non accetta paragoni

Come vanno le cose con Rossano? Le chiedono, lei risponde così:

Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti.

Confessa poi che le piacerebbe fare un altro figlio ma se questo non avverrà se ne farà una ragione. Si tratta quindi di un altro modo per ammettere che le cose con il compagno vanno bene e stanno solo attraversando un momento di crisi di coppia del tutto superabile?