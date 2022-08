“Che spettacolo della natura” Camila Giorgi è scolpita – le FOTO dopo e durante l’allentamento

Uno spettacolo difficile da dimenticare: la bellissima Camila Giorgi mostra i suoi progressi con degli scatti inediti dentro e fuori dal campo.

I nuovi scatti inediti – che ritraggono Camila Giorgi nella sua statuaria bellezza – si diramano velocemente in rete. Subito dopo, alcuni fan della tennista si ritroveranno a reputare tale mossa come decisamente un buon modo per riprendersi dalle ultime ore, dimostratesi non particolarmente felici per la sportiva nata sotto il segno del Capricorno.

Camila Giorgi disarmante nel nuovo set: stavolta fuori dal campo

A poche ore di distanza dalla sentita eliminazione a San José della tennista italiana, un nuovo set dimostra invece di attendere la sua disarmante rivincita. Conclusasi, dunque, l’ultima sfida ufficiale sul campo con la sfidante Kudermetova – e soltanto al terzo set, lasciando l’amaro in bocca all’atletica trentenne, nativa di Macerata – i primi indizi di una sorprendente ripresa diventano presto realtà.

Poco fa, la tennista, ha condiviso un primo scatto – ancora in campo – sulle sue storie IG. Nell’immagine Camila si mostra inizialmente dinamica, concentrata, di spalle. Fiera, anche nella sconfitta, si lascia immortalare in un completo color carne. Firmato come sempre da uno dei suoi brand prediletti, quello – gettonato anche su scala interazione, ma orgogliosamente Made in Italy – di Giomila.

Camila Giorgi divina e “scolpita”: la rivincita allo specchio

Dopo aver dato il meglio con la sua performance al WTA, la brillante vincitrice del Canada Open 2021 e giocatrice dei quarti di finale a Wimbledon – dopo averci debuttato nel lontano 2011 – non avrebbe atteso altro tempo prima di mostrarsi di fronte al suo pubblico “pronta” a confrontarsi con una nuova sfida.

“Scolpita” di fronte allo specchio, vestendo gli abiti firmati dal suo marchio del cuore, Camila si ritrae con un’espressione ferma e che sembrerebbe voler alludere alla sua volontà di non arrendersi anche di fronte ad una non banale difficoltà.

UNO SPETTACOLO DELLA NATURA

A sollevare il suo umore, infine e con alte probabilità appena fuori dal campo, sicuramente avrebbe contribuito l’affetto dimostrato stavolta dai suoi oltre 633mila follower sulla piattaforma social.

“Uno spettacolo della natura“, ha commentato un utente sul finale cogliendo a pieno lo spirito di rivincita della campionessa. Ora – in molti – aspettano di rivederla delle stesse intenzioni dopo questa provvisoria battuta d’arresto avvenuta su territorio californiano.