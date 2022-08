Al Bano, La Fine con Loredana: lei ha un altro, nome clamoroso

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso pizzicata al fianco di un altro uomo: fan increduli, è una star conosciuta in tutto il mondo.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso formano sicuramente una delle coppie più amate dagli italiani. Il nativo di Cellino San Marco, dopo la rottura con Romina Power, si legò sentimentalmente alla classe 1972.

In tutti questi anni, il cantante è stato spesso al centro della cronaca rosa: tra rotture, smentite e riappacificazioni, il volto del classe 1943 è finito spesso sui giornali. I due non si sono mai sposati: Al Bano ha spesso dichiarato che nella vita un matrimonio basta e avanza.

C’è però uno scatto che sta circolando in rete a grande velocità: la Lecciso è stata pizzicata al fianco di un altro uomo. Quest’ultimo è un volto famosissimo in tutto il mondo ed è una star di livello assoluto.

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso al fianco di un altro uomo: nome clamoroso

Loredana Lecciso, ancora oggi, è una donna bellissima e affascinante: la 49enne sembra ancora una ragazzina. In questi giorni, sul suo profilo Instagram è apparso uno scatto che ha incuriosito tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

La Lecciso si trova al fianco di un altro uomo: si tratta di una star internazionale, conosciuta per aver preso parte ad uno dei programmi più longevi della televisione.

Il volto in questione è quello di Ronn Moss: tutti lo conoscono dal momento che ha indossato i panni di Ridge Forrester nella soap ‘Beautiful’. In molti hanno subito scommesso su una imminente rottura tra Al Bano e la sua compagna: in realtà, al momento non sembra esserci nulla di tutto ciò nell’aria.

La foto di Loredana Lecciso desta qualche sospetto: cosa sta succedendo

L’immagine apparsa sul profilo Instagram della Lecciso ha subito sorpreso tutti: l’attore indossa una camicia sbottonata e sfodera un sorriso luminoso.

“Beautiful mr prince”

Queste le parole apparse in didascalia. Al momento, non sembra esserci nulla di particolare: Loredana ed Al Bano sono in grande sintonia mentre lei e Ronn Moss dovrebbero essere soltanto amici. Il popolo del web aveva subito sollevato lo scoop: a quanto pare, non c’è nulla di vero.