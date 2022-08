Fabrizio Frizzi, con LUI il momento più bello: il VIDEO inedito che emoziona tutti

Fabrizio Frizzi e delle simpaticissime immagini insieme al suo più caro amico. Con lui c’era un’intesa senza precedenti

Sensibilità, garbo e tanta simpatia, sono questi alcuni degli aggettivi con cui tutti lo ricordiamo, lui che se ne è andato ormai quattro anni fa ma che per tutto il pubblico italiano rimane quasi immortale proprio per le sue qualità. Parliamo di Fabrizio Frizzi, il compianto presentatore, marito di Carlotta Mantovan e padre della piccola Stella, scomparso nel 2018 a seguito di una grave malattia.

Oggi il pubblico ed i colleghi continuano a ricordarlo con grande stima ed effetto e tanti sono, grazie al web, i contenuti che ci permettono di scoprire sempre qualcosa di nuovo su Fabrizio. Tra questi un video che ci racconta il rapporto unico che il presentatore aveva con un amico speciale.

Fabrizio Frizzi ed il rapporto speciale con LUI

In tv come sui social non mancano i contributi che ricordano Fabrizio Frizzi e che tengono viva la sua immagine, la sua essenza ed il suo essere, un uomo che amava stare con gli altri e tra gli altri. Tanti gli amici del mondo dello spettacolo ma tra tutti uno era veramente speciale, con lui tante avventure e soprattutto tanti momenti di allegria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Tramite i social ne possiamo vedere uno veramente esilarante e che ha fatto molto divertire il pubblico. È grazie alla pagina “Persemprefrizzi” tra le più attive su Instagram tra quelle che ricordano il presentatore, che possiamo farci quattro risate dimenticando quasi per un attimo che Fabrizio non c’è più.

Il compagno di Carlotta Mantovan con carrozzina a seguito si incontra con il suo amico del cuore al parco, Carlo Conti, anch’egli che spinge la carrozzina del figlio. I due si posizionano fianco a fianco e cominciano a fare commenti sui rispettivi figli, è una risata continua, un’intensa senza precedenti ed è impossibile non essere contagiati dalla risata di Frizzi. Carlo e Fabrizio avevano un rapporto speciale che continuava oltre la tv in una quotidianità fatta di sincera amicizia.

I commenti per Fabrizio Frizzi

Inutile dire che il video ha spopolato sul web con tante visualizzazioni e commenti. I fan del compianto conduttore non sono riusciti a trattenersi nel dire ognuno la sua. Per lui solo parole belle, di stima e ammirazione, sentimenti che il tempo non cancella.

“Sembra che sia ancora tra di noi”❤️😍😢

ha scritto uno dei tanti e chi pensa anche alla moglie di Fabrizio: “Meravigliosi! Fabrizio poi… chissà se Carlotta vede tutti nostri messaggi, di quanto ci manca Fabrizio!!🤩♥️♥️🤩🤩”. Tra i tanti mi piace anche quello di Rita Dalla Chiesa.