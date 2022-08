“Costa poco più di 20€” lo indossa Chiara Ferragni, ora lo vogliono tutti

L’influencer più amata dagli italiani (e non solo) ha pubblicato uno scatto in cui indossa un capo che sta andando a ruba. Il prezzo è sorprendente.

Imprenditrice digitale, fashion blogger, influencer, modella, moglie e madre di due bambini: Chiara Ferragni è questo e molto altro. Un vero e proprio fenomeno mediatico che ha rivoluzionato il web e i canoni di bellezza degli ultimi anni con le sue idee e il suo modo di lavorare.

Il pubblico non può fare a meno di seguirla ed è il caso di dire che tutto ciò che tocca diventa oro. Ovunque è lei le vendite aumentano, i giovani si avvicinano alle sue proposte, tant’è che in molti hanno approfittato di questa sua forza per averla come testimonial o ambasciatrice.

Il suo matrimonio con il rapper Fedez e la condivisione della loro quotidianità sui social li ha resi ancora più vicini a tutti i loro followers che si sentono un po’ parte della loro famiglia.

Ecco il capo che non puoi non avere nell’armadio questa estate!

Chiara Ferragni condivide spesso i suoi outfit su Instagram, non solo del suo brand ma anche di altri marchi che ama indossare. Spesso gli abiti che sfoggia sono di marchi costosi, non alla portata della maggior parte delle persone, talvolta invece si mostra anche con capi più economici e così si scatena una vera e propria corsa a quell’indumento, con gente che farebbe follie per averlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni Closet (@chiaraferragnioutfits)

Sulla pagina Chiara Ferragni outfits è stato pubblicato uno scatto della moglie di Fedez con indosso un bikini di Calzedonia. Nella descrizione dell’immagine anche i relativi prezzi: 10 euro il reggiseno e 15 euro gli slip.

Dunque, con soli 25 euro è possibile vestirsi come Chiara Ferragni per andare al mare!

Ecco come puoi fare ad averlo!

Tuttavia alcuni colori del costume che indossa sono già sold out. Il modello che ha scelto l’influencer si chiama Tokyo ma fortunatamente ce ne sono diversi, molto simili al suo. Si tratta di un triangolo blu con i laccetti al collo turchesi mentre i passanti delle coppe sono gialli e rosa, il sotto del bikini è coordinato e il modello è a brasiliana.

Sul sito si trova anche nella variante arancione, verde lime e fucsia con i laccetti di differenti colori. Anche i tagli dei bikini sono diversi in base alle fisicità di chi li indossa, dal top per chi ha seni più prosperosi a uno slip più ampio per chi non volesse scoprire troppo il proprio lato B. Non solo, per chi volesse Calzedonia ha creato anche la linea bambini con gli stessi costumi degli adulti per poter abbinare gli outfit delle mamme e delle figlie in spiaggia.