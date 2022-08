Fiorello pronto al grande ritorno: show televisivo tutto nuovo, i fan non stanno più nella pelle

Fiorello è pronto al grande ritorno televisivo. Show tutto nuovo targo Rai 1 per il noto attore: i fan non stanno più nella pelle.

Per Fiorello è tempo di tornare in televisione. Il noto attore, 62 anni di Catania, sta per essere di nuovo protagonista del piccolo schermo show, catalizzando l’attenzione dei telespettatori. Il noto comico e doppiatore è tra i volti più amati nel panorama dello spettacolo.

Tra film e format ha costruito una carriera dagli incredibile successi costellata di traguardi. Sposato con Susanna Biondo, indimenticabile la sua partecipazione alle ultime edizioni del Festival di Sanremo (prima come co-conduttore, poi come ospite).

In questi giorni è al centro dei media: sembra che sia prossimo al ritorno televisivo con un amato format rivisitato.

Fiorello pronto al grande ritorno: fan in tilt

Rai 1 riaccoglie Fiorello: questa una novità assoluta che ha mandato il pubblico in tilt, intrepido nell’intrattenersi con la comicità dell’amato attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosariofiorellofanpage)

Il programma in questione è il noto “Edicola Fiore” trasmesso in tv – su Sky – e in radio – dal 2011 al 2017 – capitanato dall’attore siciliano in cui venivano ospitati personaggi dello spettacolo e cantanti.

Dal grande successo il format sarebbe dovuto tornare nel 2017, ma poi non se ne era più fatto nulla. Lontano dagli schermi da tempo – è tornato solo sul palco dell’Ariston – in questo periodo Rosario si è dato al teatro con una serie di spettacoli itineranti. Tuttavia per lui la porta della televisione è rimasta aperta visto che è sempre stato amatissimo da tutti.

Fiorello pronto al grande ritorno: show attesissimo

Dal teatro al ritorno televisivo: questo quello che sembra stare per accadere nella vita di Fiorello. Il noto attore secondo le indiscrezioni tornerebbe sugli schermi di Rai 1 con un suo show in stile “Edicola Fiore”.

Il programma non sarebbe trasmesso in prima serata, ma bensì nella fascia del mattino per dare il buongiorno agli spettatori sorridendo.

FIORELLO TORNA CON IL SUO FORMAT EDICOLA TRASFORMATO

Con la sua Edicola lo showman potrebbe occupare la fascia dalle 7 alle 8: i fan sono entusiasti di questa grande novità e non stanno più nella pelle nel vedere tornare il loro beniamino.