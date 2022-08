“Che spettacolo” Francesca Fialdini perde l’equilibrio, ma incanta tutti. Che fisico – VIDEO

Si mostra poco nella sua vita privata ma quando decide di farlo cattura l’attenzione di tutti i suoi follower che non smettono di gridare alla “bellezza estrema”.

Aria da ragazzina accentuata anche dal recente taglio a caschetto corto che l’ha ringiovanita ancora di più, donandole una grazia ed una disinvoltura tale che poche sue colleghe conduttrici possono vantare.

Francesca Fialdini è una delle speaker e conduttrici Rai che più di tutte in questi anni sta catturando l’attenzione del pubblico a casa grazie la sua estrema professionalità e la solarità nel raccontare, anche i fatti di cronaca nera più intensi.

Il debutto giovanissima nel 2004, dopo la laurea in Comunicazione, nel notiziario di Radio, a cui sono seguiti poco dopo “Uno Mattina in Famiglia” con Timperi e “Unomattina” Franco Di Mare per tre stagioni consecutive, fino “A Ruota Libera” ed il recente “Fame d’amore”.

Sublime in costume, avete visto che addominali?

Francesca tende a raccontare poco della sua vita privata ma quando lo fa è sempre una boccata d’ossigeno per tutta la community che la segue con grande apprezzamento sui social.

“Francesca che atleta 😂che spettacolo 🧡”, “Wowwwww che fisico 🔥”, “Che gran f….oto…😜😘”, “Buone vacanze, sempre bellissima e simpaticissima 😍❤️”, “Sprizzi vitalità…come quando sei in TV e il tuo sorriso buca il video😍”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi che le sono giunti in poche ore dopo la pubblicazione del suo ultimo post Ig che raccoglie una serie di foto e video della vacanza a Marina di Massa con l’amica Cristina. Avete visto che fisico ha la nostra conduttrice amatissima?

Francesca gioca in barca, è gara di tuffi aperta: chi vince?

Si trova a bordo di una barca a remi, di quelle usate dai bagnini per le uscite in mare, e si diverte come una bambina a fare i tuffi in mare assieme all’amica che sta al gioco e si improvvisa come Francesca una tuffatrice nata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Una giornata di mare dalle mie parti con le Apuane alle spalle e la mia amica @cri_yuk sospesa sulle acque. Lei ci riesce.

Scrive la conduttrice nella didascalia che accompagna il carosello di foto e video della sua uscita in mare.

Sfoggia un bikini arancione acceso con foggia tecnica non eccessivamente sgambato. Lo slip è legato ai fianchi con lacci vezzosi mentre il reggiseno a fascia con allacciatura all’americana non mostra nulla e le conferisce un’aria oltremodo casta.

Eppure la conduttrice regala una visione mistica con un fisico minuto ma enormemente tonico e slanciato, addome piatto con addominali a vista e gambe affusolate tipiche di chi pratica sport a livelli agonistici. Quasi 6mila like per lei in pochissimo tempo dalla pubblicazione.