Ambra Angiolini, clamorosa verità da lacrime: il mondo è sconvolto

Ambra Angiolini, in un programma televisivo, ha deciso di fare una confessione ai telespettatori: verità da brividi.

Ambra Angiolini è una delle artiste italiane più amate e apprezzate dal pubblico. La nativa di Roma esordì sul piccolo schermo quando era ancora adolescente in ‘Bulli e pupe‘: la popolarità arrivò nella stagione 1992/1993, quando fu la conduttrice di ‘Non è la Rai’.

Nella sua straordinaria carriera, la romana ha preso parte anche a tantissime pellicole e ha vinto numerosi premi cinematografici. La classe 1977 ha avuto alcune storie importanti: dopo la relazione con Francesco Renga (i due hanno formato per anni una delle coppie più seguite dagli italiani), Ambra si legò sentimentalmente a Massimiliano Allegri.

La storia d’amore con l’attuale allenatore della Juventus è finita in modo devastante, con lei che ha scoperto il tradimento del tecnico. Mentre era ospite di un programma televisivo, l’attrice e conduttrice ha scelto di fare una confessione da brividi.

Ambra Angiolini, clamorosa verità da lacrime

Lo scorso autunno Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si lasciarono: televisioni, giornali e media parlavano solo di quest’argomento. Tutti ricordano anche le polemiche scatenate da alcuni servizi televisivi.

Proprio in televisione, la Angiolini decise di fare una confessione sconvolgente. Ricorderete tutti quando la meravigliosa artista prese parte a ‘Chi ha incastrato Peter Pan‘. Nello show condotto da Bonolis, i bambini erano protagonisti e facevano le domande.

Proprio un piccolino presente nello studio decise di fare una domanda da brividi all’attrice, che fornì una risposta emozionante.

Ambra Angiolini, confessione inattesa: risposta da brividi

Nel corso della puntata di ‘Chi ha incastrato Peter Pan’, un ragazzino chiese all’attrice se adotterebbe mai un bambino. La risposta di Ambra fu da brividi. “Adotterei un bambino? Certo, ne vorrei tanti. Vorrei che fosse più facile perché mi piacerebbe tanto“, disse la romana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra, in ogni modo, nonostante le delusioni e i problemi di cuore si è sempre saputo rialzare e anche oggi è in splendida forma. Stando agli ultimi scatti apparsi in rete, la 45enne è sempre più bella ed esplosiva.