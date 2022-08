Alberto Matano e le vacanze da sogno, poi l’inconveniente che rovina tutto: incredibile

Alberto Matano è costretto a cambiare i programmi delle sue vacanze. È arrivata la notizia che lui non si aspettava

Alberto Matano dopo i grandi successi di una stagione televisiva al top che ha spesso vinto contro la concorrenza e che in ogni caso ha dato filo da torcere a Barbarella, ed un giorno memorabile come il suo matrimonio, si gode le vacanze.

Il meritato riposo dopo tanto lavoro è finalmente arrivato per Alberto che vive un momento molto felice della sua vita. L’ex mezzo busto del Tg 1 è uno dei volti di punta dell’informazione Rai, seppur non più dietro alla scrivania del notiziario, e dal punto di vista privato non si nasconde più, dopo aver coronato il sogno del matrimonio con il suo Riccardo.

Le vacanze di Alberto Matano al Sud

Tempo di relax, tra i posti più belli dello Stivale, ed in particolare al Sud, per Alberto Matano insieme alle persone che ama per la sua estate. Dalla Puglia alla Sicilia fino alla Calabria, la sua terra, avvolto dall’affetto dei suoi cari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

I video e le foto del mare cristallino delle zone dove è cresciuto e dove ritorna appena può, fanno invidia. E poi ci sono i genitori di Alberto ed i suoi nipotini, gli amori più grandi. L’incontro con gli amici Francesca Barra e Claudio Santamaria ed i lunghi abbraccia con la sua figlioccia, Atena, la figlia della coppia. Negli scatti non c’è traccia del suo Riccardo che preferisce tenere sempre lontano dai riflettori. Con il matrimonio si sono esposti già troppo.

Ma l’idillio dell’estate di Matano è stato rovinato. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che lo costringe a rivedere i suoi piani.

Ritorno anticipato a Roma per il giornalista: il motivo

Cambio in agenda per Alberto Matano che ha visto andare in frantumi il programma iniziale fatto per le vacanze. Rientro “forzato” e anticipato per il giornalista che dovrà lasciare la Calabria prima del previsto. Cosa succede?

La Rai ha cambiato le carte in tavola e come rivela Giuseppe Candela su Twitter, Viale Mazzini ha ridisegnato il palinsesto in vista delle prossime elezioni del 25 settembre anticipando la messa in oda di alcuni programmi. Tra questi c’è anche “La vita in diretta” di Matano:

“La Vita in Diretta e Oggi è un Altro Giorno torneranno in onda da lunedì 5 settembre. Il debutto era fissato inizialmente per il 12 settembre“.

Ecco perché il giornalista dovrà tornare a Roma molto prima. C’è tanto da organizzare nel dietro le quinte del suo programma e come sempre Alberto vorrà che tutto sia pronto per ricominciare nel migliore dei modi.