Le nozze di Fabrizio Corona. Tutto quello che c’è da sapere: data, location, invitati.

Dopo diverse relazioni sentimentali, Fabrizio Corona ha trovato l’amore: vediamo tutti i dettagli in merito al loro futuro.

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più controversi della televisione italiana. Il nativo di Catania, in questi anni, è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari soprattutto per le sue attività da fotografo dei vip.

Nel corso degli anni, il siciliano ha avuto anche diverse storie importanti. Nel 2001, ad esempio, Corona sposò Nina Moric: i due ebbero anche un figlio chiamato Carlos Maria.

Nel 2009, invece, Fabrizio si fidanzò con Belen Rodriguez: la loro relazione fu alquanto tormentata ma piuttosto intensa. Dal 2015 al 2018, invece, l’imprenditore ha avuto anche una relazione con Silvia Provvedi, cantante de ‘Le Donatella.

Al momento, Fabrizio è fidanzato con Sara Barbieri: stando alle ultime notizie di Gossip, ben presto potrebbero decidere di sposarsi.

Fabrizio Corona, nozze con Sara Barbieri: tutto quello che c’è da sapere

Gli ultimi anni di Fabrizio Corona sono stati piuttosto complicati. L’ex re dei paparazzi, tuttavia, ha trovato la forza di reagire e ha conosciuto una ragazza attraverso i social network.

Tra lui e Sara Barbieri, modella apprezzatissima su Instagram, la storia viaggia a gonfie vele: a quanto pare, tra non molto la coppia si unirà in matrimonio.

Corona si è confessato con il settimanale ‘Chi’ e ha rivelato dettagli importanti in merito al loro futuro.

Fabrizio Corona, quando sposerà Sara Barbieri: le ultime

Fabrizio, la scorsa settimana, era in Sardegna: l’ex paparazzo ha pubblicato una foto su Instagram in cui è avvinghiato alla sua nuova fidanzata Sara Barbieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABRIZIO CORONA (@fabriziocoronathereal)

A quanto pare, tra lui e la modella la passione è ai massimi livelli e l’amore è alquanto profondo. Al siciliano non preoccupa assolutamente la differenza d’età (lui 48, lei 26).

“Di testa abbiamo la stessa eta”

Questa la frase pronunciata al settimanale Chi da parte di Corona. Come se non bastasse, il classe 1974 ha svelato che il matrimonio tra lui e la ragazza avverrà prima di febbraio 2023.

Non ci sono al momento ulteriori aggiornamenti su eventuale location e sul numero di invitati: tutti questi dettagli potrebbero essere rivelati nei prossimi mesi