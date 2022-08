Arisa, sotto il vestito non indossa nulla. Il davanzale atomico è qualcosa di illegale: “Cocchi freschi” – FOTO

Arisa manda su di giri i suoi follower. Il look dell’ultimo concerto incolla tutti allo schermo: la scollatura è davvero generosa

Estate in musica ed in tour per Arisa, la cantante che negli ultimi mesi è stata protagonista assoluta del piccolo schermo. Prima con “Ballando con le stelle” che ha vinto in coppia con Vito Coppola e poi con “Il cantante mascherato” in versione di investigatrice.

La lucana ci ha abituato ai suoi continui cambiamenti in una versione sempre cangiante di sé stessa. La cantante da diverso questo tempo a questa parte ha preso consapevolezza del suo corpo che ora adora e lo espone senza freni, tra abiti succinti e spesso anche nudi che fanno girare la testa.

Sui palchi d’Italia ne approfitta per sfoggiare dei look per i quali non si può non guardare. L’ultimo è davvero da togliere il fiato.

Arisa super sexy nei live lungo lo Stivale

Arisa ha rivoluzionato di nuovo la sua immagine. Ancora una volta capelli corti e scuri, dopo le chiome lunghe e folte alternando tra il colorato ed il naturale. Per la sua estate in giro per l’Italia, dopo il lancio di Tu mí perdícíon, sta facendo uscire la parte più sensuale di sé.

Dopo aver partecipato al Tim Summer Hits, si sta spostando in giro per lo Stivale ed in particolare al Sud. Prima in rosso fuoco, poi in bikini a Procida e poi sul palco con total black che mettono in evidenza le sue forme e la sua linea oggi davvero perfetta.

Al live di Villapiana ha sfoggiato una tutina nera da vera pantera. Così attillata che per lei era una seconda pelle. Schiena tutta di fuori ed incrocio sul seno lasciando scoperta la pancia. Un vero schianto. Ma questo non è tutto. Nell’ultima tappa del tour si è di nuovo superata.

Il look di ieri, total black incontenibile: la FOTO

Ha scelto di nuovo un total black Arisa per la nuova tappa del suo tour estivo. Ieri è stata a Civitanova Marche e oggi ci ha mostrato l’outfit della serata. Un vero portento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Minigonna in pelle e top in cotone incrociato. Sulle spalle una giacca di un tailleur. La cantante lucana ha scelto di non mettere nulla sotto l’abito. Il davanzale abbondate si fa notare eccome e gli occhi cadono tutti lì. La scollatura a V è generosa ed i laccetti fanno davvero fatica a contenere cotanta forza della natura.

Per i follower è qualcosa di illegale, impossibile non rimanerne rapiti. Il dito sullo schermo non riesce ad andare avanti. Per lei solo commenti di stima:

“Ma quanto sei bella ❤️”

le dice uno dei tanti e c’è anche chi non si contiene ed afferma: “Cocchi freschi”.