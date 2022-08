“Non se ne può più” come sta Pippo Baudo? Fan preoccupati dopo l’annuncio: “senza di lui…”

Come sta il mitico Pippo Baudo? A un’idea fortemente nostalgica di una tv differente si unisce la latente preoccupazione dei suoi fan.

In una delle sue ultime interviste Pippo Baudo aveva deciso di rendere noto il suo parere sull’offerta di visione riservata, in particolare negli ultimi tempi, al pubblico della penisola, esprimendo a tal proposito le sue considerazioni – ma senza dimenticare di specchiarsi con il suo passato. Nel frattempo, il nato sotto il segno dei Gemelli, umano e integerrimo protagonista dello spettacolo italiano, sin dagli inizi degli anni settanta – e dunque: a una decade esatta dai suoi esordi – sarebbe anche riuscito a incalzare una fervente preoccupazione nell’animo dei suoi più fedeli telespettatori. Il motivo?

Pippo Baudo, da sempre per una TV “differente”

C’è “nostalgia di una certa idea di tv“. Un’idea di televisione per certe versi molto diversa da quella che è adesso sempre più solita passare in rassegna. È questa la premessa che alcuni fan del conduttore hanno voluto condividere in queste ultime ore dubbiose a proposito del lungo e prolifico percorso dello showman ottantaseienne di origini siciliane.

“Come sta“, dunque, oggi Pippo Baudo? Si tratta al momento di una domanda ricorrente. Il quesito sarebbe approdato con velocità in questi giorni – sui vari social network di riferimento – dopo un annuncio che aveva colto il suo pubblico impreparato.

Pippo Baudo oggi, cresce la preoccupazione dei fan

“Se si limita a essere puro pettegolezzo” aveva spiegato il conduttore – parlando liberamente delle attitudini televisive di questi anni – “allora capirai che non se ne può più“. Per coloro – infatti – che sono alla ricerca di cultura e di dibattiti produttivi, secondo il talentoso showman, sarebbero rare ad oggi le occasioni di riuscire a ritrovarle sul piccolo schermo.

Questo avrebbe dunque rappresentato il primo indizio riguardo l’allontanamento dal piccolo schermo di Baudo, dopo la sua energica – e forse ancora speranzosa – presenza anni fa al “Sanremo Giovani“.

Quando, al fianco del giovane collega e artista canoro, Fabio Rovazzi, dimostrò ancora una volta di non deludere la platea del Festival portando in alto le aspettative di molti dei presenti.

SENZA DI LUI SAREBBE TUTTO DIVErso

Ha infine dichiarato un utente su Instagram in questi minuti. Poco dopo la notizia – diramatasi in rete proprio in queste ore – riguardo ad Alessandro, il figlio dello showman. Questi sarebbe infatti appena tornato nella penisola per stare vicino al padre.