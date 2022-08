MD presenta la novità per tutti. “Volendo sono tre a testa” – il VIDEO

Il Jova Beach Party è entrato nel vivo e ha scelto MD come suo sponsor ufficiale con un prodotto incredibile in limited edition tutto da…bere!

Sono migliaia i giovanissimi e non solo che stanno assistendo ogni settimana ad un concerto di Jovanotti in giro per le località marittime più belle d’Italia. Tante le persone mobilitate per ogni evento, e tanti anche i partner economici ingaggiati per trovare fondi in cambio di pubblicità sul larga scala.

Il Jova Beach Party 2022 si è affidato stavolta ad un peso massimo in Italia, ovvero MD, che propone sempre prodotti qualitativamente elevati e davvero apprezzati dai consumatori. La catena per l’occasione ha deciso di lanciare la sua nuovissima e limitata linea Ready to Drink che sta spopolando e sta facendo il tutto esaurito in moltissimi store di tutto il Paese.

MD lancia l’aperitivo ufficiale del Jova Beach Party

Il pubblico di questo tour 2022 sta apprezzando particolarmente lo Spritz Cocktail Limited Edition di MD, pronto da bere freschissimo in questa estate infuocata.

È già corsa negli store italiani per accaparrarsi almeno una delle tre belle bottiglie in limited edition da collezione che sono proposte anche negli stand allestiti attorno ai palchi del tour di Jovanotti.

La rivoluzione per gli amanti della bevanda veneta è incredibile in quanto è a bassissimo tenore alcolico, ma davvero buonissima.

Il prodotto è stato creato dal team di giovani talenti interni all’azienda che hanno saputo tradurre in un prodotto dal gusto sorprendente lo spirito innovativo della manifestazione più divertente dell’estate.

MD, assalto ai punti vendita di tutta Italia. Si rischia il sold out

Volevamo che fosse avvertito quanto ci sta a cuore l’ambiente, l’alimentazione sana e sostenibile, la qualità della vita, in una parola le necessità future, temi oggi al centro degli interessi delle nuove generazioni.

Ha spiega Anna Campanile, direttrice marketing di MD alla guida del team che ha dato vita al prodotto più amato.

Ovviamente i fan di Jova non hanno potuto non approfittare della collezione limitate, e hanno assaltato gli oltre 800 punti vendita sparpagliati in giro per il Paese alla ricerca disperata delle tre bottiglie in edizione limitata.

Questa versione estiva dello spritz piace ma anche le iconiche bottiglie da collezione che lo racchiudono, da design pop e irriverente, una più divertente dell’altra. Il prezzo? Solo 3,99 euro a bottiglia da 0,75 ml!