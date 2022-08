Francesco Totti “ricompare” dopo giorni: l’agghiacciante verità sul tradimento ai danni di Ilary

Francesco Totti “ricompare” dopo giorni attraverso i racconti dell’amico Alex Nuccetelli: la verità sul tradimento ai danni di Ilary Blasi viene a galla

La domanda che i sostenitori della coppia Blasi-Totti si pongono ormai da giorni è solamente una: che fine ha fatto l’ex campione della Roma? Francesco, dal momento in cui venne resa pubblica la notizia della separazione da Ilary, sembra essere letteralmente scomparso dai radar.

Fonti attendibili lo vorrebbero nella casa di Sabaudia dove per anni ha trascorso le vacanze al fianco della mamma dei suoi figli. A poca distanza dall’abitazione vi sarebbe l’appartamento affittato da Noemi Bocchi al Circeo: i due, a quanto sembra, non riescono proprio a stare lontani. Relativamente alla separazione da Ilary, tuttavia, moltissime questioni risultano ancora poco chiare.

A far luce sulla vicenda, ancora una volta, è stato l’amico di lunga data Alex Nuccetelli, che ai microfoni di “Estate in diretta” ha voluto fornire alcune informazioni in merito al “pupone”. Alex, oltre a rivelare quello che sarebbe lo stato d’animo di Totti, avrebbe anche confessato la verità sul tradimento con Noemi Bocchi.

Che fine ha fatto Francesco Totti? Parla l’amico di lunga data Alex Nuccetelli

Nuovamente intervistato dai conduttori di “Estate in diretta”, Alex Nuccetelli ha cercato di far luce su quello che parrebbe essere lo stato d’animo di Francesco Totti. Quest’ultimo, sparito dai radar, è “ricomparso” dopo molti giorni proprio grazie alle parole dell’amico.

“Quando si attraversa momenti di questo tipo non si è mai al massimo” – ha puntualizzato l’intervistato, alludendo senza neanche troppi giri di parole alla situazione della coppia – “stanno cercando un equilibrio, la priorità resta il benessere dei figli“.

Come osservato da Gianluca Semprini, si vocifera che Totti abbia chiesto a Ilary di rimanere a vivere a Roma, nonostante il lavoro della conduttrice la veda principalmente impegnata a Milano. Nuccetelli, che non ha saputo fornire informazioni più precise a riguardo, ha però tenuto a precisare una serie di altre questioni.

“Francesco è una persona molto attenta” – ha assicurato Nuccetelli – “non vuole creare stravolgimenti“. Un’osservazione sposata in pieno da Alba Parietti, ospite di “Estate in diretta”, che si è accodata a lui nel sottolineare l’indiscussa “generosità” dell’ex calciatore.

In seguito, i conduttori hanno punzecchiato l’amico di Totti in merito alla tanto chiacchierata serata in cui l’ex di Ilary avrebbe conosciuto Noemi Bocchi. Nuccetelli, messo alle strette, ha finalmente ammesso la verità.

Totti-Noemi, emerge la verità sul tradimento ai danni di Ilary Blasi

Ormai da giorni, sui social è divenuto virale il video in cui si vedono Francesco e Ilary presenziare ad una delle tante serate organizzate da Alex Nuccetelli. Poco distante dal tavolo della coppia (cosa che non sorprende affatto) c’era proprio quello a cui era seduta Noemi Bocchi.

Le parole dell’amico di Totti, in questo frangente, hanno finalmente fugato ogni dubbio:

“Entrambi sono frequentatori delle mie serate. Si erano già conosciuti ad un torneo di padel, ma si sono sicuramente rivisti durante la serata documentata nel video”.

La testimonianza di Alex, dunque, ha confermato quello che era trapelato nelle scorse settimane. Francesco e Noemi, ancor prima di ritrovarsi a quella famosa serata in discoteca, si erano già messi gli occhi addosso, a fronte di una Ilary all’oscuro di tutto.