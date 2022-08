Un fatto considerato inspiegabile dalla polizia locale e dagli inquirenti quello di una bambina sparita nel parco acquatico e trovata morta un’ora dopo le prime ricerche.

E’ accaduto in un parco acquatico dove la famiglia insieme alla bambina di 11 anni si erano recati per trascorrere una giornata d’estate. Era l’occasione di festeggiare il compleanno di un’amica della bambina che l’aveva invitata al Liquid Leisure Water Park. Un incidente tragico che ha spezzato la vita di una famiglia londinese. Il fatto è accaduto nel Regno Unito, in un parco acquatico vicino a Windsor.

Secondo quanto apprende dalle prime fonti, la piccola sarebbe sparita dal raggio di visuale della famiglia e degli altri amichetti. Inutili le ricerche partite dopo poco che nel giro di un’ora hanno evidenziato un brutto esito: la ragazzina di 11 anni è stata trovata morta in una piscina un’ora dopo. Una ricerca che ha coinvolto tutti i bagnanti e chi aveva notato che qualcosa non andava. Si sono precipitati anche i soccorsi, un eliambulanza e una barca per accellerare le ricerche.

Non chiara la dinamica dell’incidente: secondo alcuni testimoni la bambina è stata vista affogare

Della bambina non si è avuta traccia e i soccorsi sono partiti immediatamente. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Per la bambina di 11 anni non c’è stato scampo: è stato dichiarato il decesso in ospedale. Il comandante della polizia locale di Windsor e Maidenhead ha dichiarato:

“I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici della ragazza che è morta a causa di questo tragico incidente. Siamo nelle prime fasi delle indagini, dobbiamo comprendere le circostanze complete. C’è stata una pronta risposta da tutti i servizi di emergenza e, a seguito di una vasta ricerca nel lago, la ragazza, che aveva 11 anni, è stata localizzata intorno alle 17:10 e portata in ospedale, ma purtroppo è morta.

“Questo è stato un incidente estremamente traumatico e sconvolgente per tutti i soggetti coinvolti”

Secondo alcuni testimoni, la piccola è stata vista andare sott’acqua e non è più tornata su. I presenti sul luogo del ritrovamento hanno dovuto lasciare la piscina e allontanarsi dal parco per lasciare spazio di manovra ai soccorsi.