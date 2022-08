Spunta una foto in aeroporto che risale a gennaio 2022. Insieme al Capitano della Roma una donna bionda non identificabile: era Noemi Bocci?

Ulteriori indiscrezioni escono sulla neo coppia ancora non ufficializzata tra Francesco Totti e Noemi Bocci. Questa risale a qualche mese fa quando ancora tutti i media indagavano sulla possibile crisi di coppia tra Ilary e Totti e nulla era ancora ufficiale. Spunta una foto che risale a gennaio 2022 quando il Capitano si è fatto vedere in aeroporto insieme ad un’altra donna.

Era domenica 30 Gennaio 2022 e al Terminal 3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma si nota qualcosa di curioso. Tra cappelli di lana e cappotti invernali e l’obbligo di mascherine, all’epoca erano ancora necessari per gli spazi al chiuso, si vede la figura del Capitano insieme ad altre persone tra cui una donna bionda. Il calcio in quel momento si è preso una pausa e il CT Roberto Mancini sta tenendo uno stage per valutare nuove reclute per la Nazionale Azzurra.

Si tratta quindi per ora solo di indiscrezioni che vedono Francesco Totti insieme ad un altra persona di spalle e una ragazza, appoggiata alla colonna. Una ragazza non molto alta e bionda, sicuramente non Ilary.

Quella donna insieme al Capitano, allora, chi era?

Dopo l’annuncio ufficiale della separazione della coppia Totty e Blasy, le voci su Noemi Bocci non si placano. Era forse lei la donna già fotografata insieme a Totti in aeroporto? Difficile dirlo dato che i presenti erano tutti coperti da cappotti pesanti e cappellini a visiera. E se fosse davvero una frequentazione che andava avanti già da un bel po’ di mesi?

La separazione avvenuta a sette mesi di distanza dallo scatto riproposto da Leggo sembra evidente. Non è chiaro dove fosse diretto il loro volo nè si è saputo niente della partenza del Capitano. Restano voci che legano il Pupone alla pariolina romana Noemi Bocci, dati i numerosi avvistamenti nelle vicinanze della casa di lei e le ultime uscite di Ilary legate alla condivisione dei tre figli: Isabel, Chanel e Christian. Sulla foto che è entrata in possesso di Leggo nessuna certezza: ci penserà il tempo a spiegare come andarono le cose.