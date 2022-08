“Si è ritirata dalle scene”: la straziante verità a Estate in diretta. C’entra la cantante più amata

Dopo anni emerge la reale causa del ritiro di Mina dalle scene: a “Estate in diretta” trapela la verità mai emersa prima d’ora

Il ritiro di Mina – nome d’arte di Mina Anna Maria Mazzini – dalle scene televisive è rimasto, per molti anni, un evento a cui nessuno è stato in grado di fornire una spiegazione. L’artista nata a Busto Arsizio ma cresciuta a Cremona, nel 1978, tenne il suo ultimo concerto dal vivo lasciando milioni di ammiratori sotto shock.

Durante la puntata di lunedì 8 agosto, il talk show “Estate in diretta” si è occupato proprio del ritiro dalle scene di alcune celebrità televisive, del calibro di Mina, Lucio Battisti e Ivano Fossati.

Al culmine delle rispettive carriere, questi artisti hanno preso l’impopolare decisione di abbandonare il palcoscenico e di coltivare la propria arte in solitudine, circondati solo ed esclusivamente dagli affetti e dai familiari.

Gli ospiti di Gianluca Semprini e Roberta Capua non hanno mancato di dire la loro in merito all’argomento. In aggiunta, la trasmissione di Rai 1 ha persino deciso di intervistare Alex, accanito fan di Mina che, il 23 agosto del 1978, era presente all’ultima esibizione dal vivo della “tigre di Cremona”.

Mina, l’ultimo concerto nel 1978 a Lido di Camaiore: la testimonianza di Alex

L’ultimo concerto dell’amatissima Mina si tenne nel 1978 presso lo storico locale “Bussoladomani”, a Lido di Camaiore. A “Estate in diretta”, gli ospiti del talk hanno discusso a lungo in merito a come andarono veramente le cose in quella serata di 44 anni fa.

“Non si prese neanche l’applauso del pubblico, abbandonò il palco dopo l’ultima canzone“: questo è quanto è emerso grazie alle testimonianze degli opinionisti.

Semprini e la Capua, nel tentativo di ricostruire quella memorabile serata, si sono collegati con Lido di Camaiore dove l’inviata di “Estate in diretta” ha raccolto la testimonianza di Alex. Quest’ultimo, grande fan di Mina, era presente al celebre concerto dell’addio. “Non avevamo idea di quello che sarebbe accaduto” – ha ammesso l’ammiratore della “tigre di Cremona” – “lei ai tempi era all’apice del successo“.

A fare ulteriormente luce sulla vicenda ci hanno pensato gli ospiti del talk, che hanno fornito le rispettive versioni in merito alla reale causa che avrebbe condotto Mina a ritirarsi dalle scene. A determinare il tutto sarebbero state, a detta degli opinionisti, una serie di motivazioni su cui, per la cantante, fu letteralmente impossibile sorvolare.

Estate in diretta: la verità sul ritiro di Mina viene a galla

La prima di queste motivazioni si riallaccia proprio al rapporto che Mina aveva con il pubblico e, in generale, con la popolarità data dal suo mestiere.

Gli ospiti di “Estate in diretta”, chiamando in causa una vecchia intervista rilasciata dall’artista stessa, hanno commentato l’accaduto con queste parole:

“Lei subiva un trauma ogni volta che saliva sul palcoscenico. Abbandonando le scene ha sperimentato la pace ma non ha rinunciato alla sua arte”.

In aggiunta, a spingere Mina a ritirarsi dalle scene sarebbe stata anche una problematica di salute. A causa di un’infezione polmonare, infatti, la “tigre di Cremona” dovette stoppare il tour del 1978 nel bel mezzo del suo svolgimento. Una decisione che, a quanto è emerso, avrebbe permesso a Mina di trovare la pace e la serenità tanto agognate.