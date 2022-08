La conduttrice televisiva spiazza i suoi fan con una scena incredibile. Mamma Lorella in un momento di follia viene fermata dai figli…ecco cosa è successo.

Lorella Cuccarini nasce a Roma nel 1965 ed è il volto che è stato alla guida delle più importanti trasmissioni del varietà italiano. Può essere considerata una tra le donne presenti nel mondo dello spettacolo, più poliedriche e artisticamente complete.

Lorella studia sin da piccola danza e debutta come ballerina in un programma condotto da Raffaella Carrà a soli 12 anni. La carriera della Cuccarini, dopo anni di tournée e show televisivi in cui era nel corpo di ballo, decolla nel 1986 quando viene notata da Pippo Baudo. Il noto conduttore la sceglie come showgirl al suo fianco per condurre il programma Fantastico 6 e 7.

Il tormentone che iscrive negli scaffali televisivi il nome di Lorella Cuccarini arriva nel 1987, La notte vola, il quale diviene la sigla ufficiale del programma Odiens, condotto dalla stessa Lorella.

Gli ulteriori riconoscimenti arrivano nei primi anni Novanta, momenti in cui la conduttrice in coppia con Marco Columbro accumula la consegna di tre Telegatti: trasmissione dell’anno, miglior varietà e personaggio televisivo femminile dell’anno.

La Cuccarini incontenibile: il VIDEO tormentone del Web

Lorella è per cui ballerina, cantante, attrice, conduttrice e anche speaker radiofonica. La showgirl romana a tutto tondo è sposata dal 1991 con Silvio Testi, produttore televisivo e proprietario della Triangle Production. La coppia ha quattro splendidi figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni.

La Cuccarini in compagnia dei suoi figli nella loro casa a Roma, ha sfoderato uno dei momenti cult che hanno segnato la sua carriera. La canzone La notte vola, con il balletto coordinato, è stata una delle hit del panorama musicale italiano.

Come emerge dal video pubblicato dalla stessa Lorella, il singolo dal successo intramontabile è contagioso e non ha alcuna intenzione di passare di moda. Ovunque e a qualunque età, appena risuonano le prime note della sigla di Lorella, c’è allegria e soprattutto ci sono mani e piedi intrecciate che seguono il ritmo.

Il talento di Lorella Cuccarini: “da oltre 30 anni, non mi stanco mai”

La conduttrice italiana oggi ha 56 anni, dimostrabili solo anagraficamente in quanto dal lontano 1978 è tutt’oggi alla guida dei programmi più influenti della televisione italiana. Lorella non solo è stata sia insegnante di ballo che di canto nel talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi, bensì ne è la star d’eccezione del corpo di ballo .

Lo studio televisivo di Amici mostra la forma smagliante della Cuccarini e la sua perfetta attitudine d’artista, instancabile e insaziabile nell’apprendimento.

Lavoro da oltre trent’anni nel mondo dello spettacolo, ne ho viste, sentite e passate di ogni genere, tuttavia una cosa non passa mai di moda e sorpassa cattiverie e sgambetti: il sacrificio.

Lorella ha iniziato la sua carriera con una passione, l’ha sviluppata con determinazione ed è cresciuta con la propria forza di volontà; scegliere, sacrificare, per costruire i propri sogni.