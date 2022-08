Francesca Fialdini devastata, lutto tremendo: drammatico addio, la conduttrice è sconvolta

Una vicenda drammatica ha gettato Francesca Fialdini nel dolore più grande. Un lutto tremendo ha lasciato nel suo cuore un vuoto incolmabile: cosa sta succedendo.

“Mi mancano le parole”. Questo l’incipit dell’ultimo post Instagram condiviso da Francesca Fialdini, sulla sua seguitissima pagina. Un post che la nota conduttrice toscana, 42 anni, non avrebbe mai voluto postare, ma le circostanze l’hanno costretta a condividere un contenuto così drammatico. Un post con cui ha detto per sempre addio a una persona molto cara, la cui vita è stata spenta da un problematica pesantissima.

A seguito della condivisione, i fan sono finiti nel dispiacere più totale, toccati nel profondo dal drammatico epilogo.

Francesca Fialdini, lutto tremendo: l’addio più triste

Tra le conduttrici più amate nel panorama dello spettacolo, sono innumerevoli i format condotti dalla Fialdini.

Tra questi “Fame d’amore”, trasmissione targata Rai, in scena in prima serata dalla scorsa primavera: puntata dopo puntata si sono ripercorse storie di persone che stanno o hanno fatto i conti coi disturbi alimentari, molti diffusi a livello globale. Solo in Italia si stima che più di tre milioni di persone ne soffrano.

Per un totale di 12 puntate, nel format la Fialdini ha dato voce a chi tutti i giorni convive con questi disturbi, tra anoressia e bulimia. Tra questi Giada, giovanissima che da subito ha conquistato il cuore della conduttrice con i suoi modi di fare dolci.

Francesca Fialdini distrutta dal dolore: perdita drammatica

È Giada di “Fame d’amore” ad aver gettato la Fialdini nel dolore più grande: la ragazzina, infatti, non ce l’ha fatta.

L’anoressia le ha portato per sempre via la vita, gettando la conduttrice e i fan del format in un dolore fortissimo: la giovane si è spenta e a comunicarlo al grande pubblico è stato proprio Francesca con un lungo post condiviso su Instagram.

Sapere di averla persa aumenta il senso di sconfitta e impotenza ma anche di rabbia per come sono andate le cose

Alcune delle parole condivise dalla presentatrice, nel dispiacere totale per la triste perdita di Giada. Non manca poi nel post – accompagnato da uno scatto in cui la Fialdini si mostra con dei fiori e di seguito un video estratto dalla puntata in cui è protagonista la ragazza – un messaggio di speranza: un messaggio per sensibilizzare la collettività su quanto i disturbi alimentari siano dilaganti e quanto sia gravi.