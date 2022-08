Max Tortora, il dramma mai raccontato prima viene a galla: “è affogata a causa mia”

L’attore Max Tortora fa una rivelazione sconcertante: il dramma mai raccontato prima viene finalmente a galla

Come dimenticare l’esilarante Ezio Masetti della celebre fiction “I Cesaroni“? Il personaggio dello svogliato e travolgente meccanico, all’epoca, non mancò di racimolare grande successo accanto a quelli di Cesare e Giulio Cesaroni.

Max Tortora, che ha rivestito il ruolo del co-protagonista della fiction, è d’altra parte un professionista stimatissimo per quel che concerne il settore della comicità. Interprete di film, serie televisive e innumerevoli spettacoli teatrali, il 59enne romano ha dalla sua una carriera letteralmente invidiabile.

Max Tortora: la carriera del comico protagonista de “I Cesaroni”

Max Tortora, nel corso della sua trentennale carriera, ha regalato al suo affezionato pubblico sketch a dir poco impagabili. Celebre per le sue imitazioni di Amadeus, Adriano Celentano e Alberto Sordi, il 59enne ha preso parte a svariate trasmissioni a sfondo cabarettistico che ne hanno lanciato l’immagine.

Il romano, in aggiunta, si è messo alla prova anche nelle vesti di attore. Oltre alla famosissima fiction “I Cesaroni“, Tortora ha recentemente partecipato alla serie televisiva “Tutta colpa di Freud“, adattamento dell’omonimo film, dove ha affiancato il protagonista Claudio Bisio.

Il pubblico lo conosce per la sua personalità travolgente e ironica, che non manca di spiccare all’interno di qualunque contesto. In pochi, tuttavia, sono consapevoli del vero e proprio “dramma” con cui Tortora è costretto a convivere da tutta la vita.

Max Tortora: il dramma che non aveva mai raccontato viene a galla

Nel corso di una vecchia intervista rilasciata alla trasmissione “Niente di personale”, in onda su La7, il comico aveva confidato il “dramma” con cui è costretto a convivere da tutta la vita: la sua spropositata altezza.

Tortora, che sfiora i 2 metri, aveva ammesso di essere incappato in diverse problematiche proprio a causa di questa sua peculiarità fisica. Un episodio, in particolare, rischiò di finire letteralmente in tragedia. L’attore raccontò infatti di quando una donna incinta, vedendolo immerso in una piscina, gli chiese se in quel punto preciso si toccasse.

“Le ho risposto ‘certo signora’, ma lei si è tuffata ed è affogata per colpa mia”

aveva spiegato il comico, non mancando di concludere il divertente racconto con il suo piglio goliardico. “Lei e il marito si erano pure arrabbiati con me, ma che posso farci se sono alto?“: così si era giustificato l’esilarante Max, di fronte ad un pubblico che a stento riusciva a contenere le risate.