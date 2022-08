“Sangiovanni e Giulia presto genitori…” arriva la notizia disarmante

Che sta succedendo nella vita della coppia di vincitori del talent di “Amici”? Arriva l’indiscrezione che nessuno si aspettava…

Sono puntualmente protagonisti di gossip nazionale che li vuole a volte uniti e a volte divisi, forse anche per la scelta di vivere il loro amore nato nella scuola di “Amici 2021” lontano dal gossip e dai riflettori come invece stanno facendo loro coetanei e protagonisti del mondo dello showbiz.

La ballerina vincitrice del talent ed il cantante stanno insieme da più di un anno e stanno trascorrendo la loro seconda estate insieme più uniti che mai. Sia Giulia Stabile che Sangiovanni faticano a conciliare la possibilità di essere uniti tra i mille impegni lavorativi, ma nonostante tutto hanno messo in pausa il lavoro e ora si stanno anche concedendo qualche giorno di vacanza.

Sangiovanni e Giulia Stabile aspettano un bambino?

La coppia non ha ancora pubblicato alcuno scatto del luogo scelto per la vacanza, ma impossibile chiedere ai fan di fare altrettanto! Infatti una follower ha mandato un selfie realizzato in loro compagnia propria a Deianira Marzano che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato lo scatto tanto ambito che li vedrebbe insieme.

Oltre all’incognita però sul luogo vacanziero scelto, sta anche circolando una notizia alquanto dubbiosa sul fatto che proprio Giulia sia incinta del fidanzato, motivo per cui da un po’ non si mostrerebbe con il pancino scoperto.

Eppure sembrerebbe una bufala estiva costruita ad hoc solo per fare notizia, o ha qualcosa di vero in fondo?

Giulia e Sangiovanni, tutta la verità nient’altro che la verità

La ballerina ha più volte confessato di stare benissimo con il suo amore e che vorrebbe proseguire la relazione il più a lungo possibile.

La vincitrice del talent infatti aveva dichiarato poche settimane fa alla rivista del programma di Maria:

Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre. Non è una sensazione, è qualcosa di più, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni e non immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero.

Questo ha fatto pensare che ci potesse essere in ballo anche una gravidanza sospetta, voci che però hanno costretto la stessa Giulia a dover smentire la notizia insieme a Sangiovanni. Anche se non si capisce ancora bene da dove provenga questo pettegolezzo e chi lo abbia fatto circolare così rapidamente in rete.